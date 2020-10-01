 

США без колебаний примут меры в связи с угрозами дипломатам в Ираке

01.10.2020, 23:31, Новости дня

Соединенные Штаты без колебаний примут меры для защиты своего персонала в Ираке, главной проблемой которого они считают проиранские вооруженные группировки, атаковавшие американские объекты, заявил в четверг помощник госсекретаря по делам Ближнего Востока Дэвид Шенкер.

Когда журналисты стали расспрашивать Шенкера о возможном закрытии посольства США в Багдаде, он отказался комментировать «личные дипломатические беседы» госсекретаря Помпео, но сказал: «Мы не потерпим угроз для наших граждан, которые служат за границей».



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