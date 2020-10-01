Глава ВОЗ в Украине: количество заболевших COVID-19 может превысить 5 тысяч в день

01.10.2020, 23:31, Новости дня

КИЕВ – В ближайшие месяцы количество заболевших коронавирусом может превысить отметку в пять тысяч случаев в день. Об этом в интервью Общественному заявил руководитель офиса Всемирной организации здравоохранения в Украине Ярно Хабихт.

«В ближайшие месяцы мы ожидаем, что количество случаев превысит пять тысяч, и может составлять от семи тысяч до девяти тысяч случаев в день. В этом же контексте мы также наблюдаем все больше случаев в Европе», – сказал Хабихт в интервью, которое опубликовано на сайте Общественного 1 октября.

По его словам, так происходит во всех странах, ведь болезнь пока не искоренили. Он отметил, что «в Украине до сих пор наблюдается передача вируса в общинах».

«Мы не сузили передачу до кластерного распространения, к которому идут многие страны. Из наших исследований мы знаем, что только каждый четвертый человек регулярно моет руки, и также видим, что каждый третий – не соблюдает физическую дистанцию, когда посещает различные мероприятия», – подчеркнул Ярно Хабихт.

На вопрос о том, как по его прогнозу, до конца года будет расти количество случаев заболевания, Хабихт сказал, что «трудно давать какую-то оценку».

«Но если в декабре мы начнем фиксировать более 9000 случаев в день, то я буду немного больше обеспокоен», – резюмировал он.

Как сообщает Корреспондент.net, президент Владимир Зеленский связывает эпидемическую ситуацию с политической активностью перед местными выборами и говорит, что это «политический цирк».

«Мы видим социологию, какое влияние имеет эта политическая эйфория, этот политический цирк. Они [политики] хотят нравиться всем людям, которые живут в том или ином городе, населенном пункте. Но сейчас мы видим более 4 тысяч [больных коронавирусом]. Это игрушки, которые более чем на тысячу процентов увеличили количество больных», – заявил 1 октября президент Владимир Зеленский во время визита в Ровенскую область.

Правительственный портал органов исполнительной власти Украины сообщает 1 октября о 213 028 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. Из них – 4193 летальных, 94398 пациентов выздоровели. Проведено 2308415 тестирования методом ПЦР. За сутки выписаны 2038 пациентов.

Коронавирус и дороги

Из общей суммы средств фонда по борьбе с коронавирусом в Украине, которая составляет 66 миллиардов гривен, потрачено 25 миллиардов, однако аппараты для искусственной вентиляции легких (ИВЛ) на них не закупались. Об этом заявил председатель Счетной палаты Валерий Пацкан в эфире «Украинского радио», сообщает 1 октября издание «Гордон».

По информации Валерия Пацкана, 12,6 миллиардов гривен из фонда было выделено на строительство дорог и амбулаторий, 9,2 миллиарда – на выплаты по безработице и частичной безработице.

ООН: приблизить конец пандемии

Приблизить конец пандемии COVID-19 – под таким лозунгом прошла в ООН встреча высокого уровня, посвященная вопросам сотрудничества при разработке вакцины против коронавируса. Как сообщает сайт Новости ООН 30 сентября, открывая мероприятие, глава Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш объяснил, почему так важен механизм ACT-Accelerator, призванный ускорить разработку и распределение тестов на коронавирус, лекарств и вакцины.

«Не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы понять, что победить ее можно только объединившись, – заметил Гутерриш. – Ведь COVID-19 угрожает людям и экономике по всему миру. И эта угроза распространяется со скоростью света».

Он напомнил, что количество погибших от COVID-19 превысило миллион человек.

«Число случаев заражения растет и во многих странах мы видим тревожные признаки второй волны», – сказал глава ООН. Антониу Гутерриш подчеркнул, что расширить доступ к тестам и лечению и сделать будущую вакцину от COVID-19 подлинно «народной» – доступной абсолютно всем – эта цель отвечает национальным и экономическим интересам каждой страны. И у международного сообщества уже есть нужный инструмент – это так называемый ACT-Accelerator и его компонент по вакцинам COVAX.

Украинские реалии – карантин и традиции

По словам украинского экономического эксперта Бориса Кушнирука, те карантинные ограничения, которые вводились раньше в стране, лишь «убивали экономику», но принципиально не поменяли ситуацию.

«Украинские врачи сегодня отмечают, что нет сильного роста тяжелых больных, но увеличивается процент общего количества инфицированных – очевидно, что болезнь не так тяжело проходит у большинства. Можно предположить, что пока не будет коллективного иммунитета, коронавирус будет распространяться, но также и то, что он будет передаваться и легче переноситься», – говорит Борис Кушнирук корреспонденту Русской службы «Голоса Америки».

По словам Бориса Кушнирука, в случае новых решений правительства об усилении карантинных мер против COVID-19, нет необходимости останавливать экономику.

«Должны быть некоторые ограничения – ношение масок, социальная дистанция. Но это больше вопрос общей культуры – мыть руки и не дышать в затылок друг другу, как это было в советских очередях. Такие рекомендации точно не вопрос коронавируса. Гигиена – это профилактика и против других болезней», – считает Борис Кушнирук.

Он также утверждает, что изучение и профилактика коронавируса в мире дают новые знания о заболевании, о способах его передачи.

«Наличие коронавируса еще не означает, что в случае летального исхода, человек умер от коронавируса. Я говорил с врачами, и они достаточно критически относятся к тому, что их принуждают, чтобы о тех, кто умер при наличии коронавируса, обязательно в их деле была отметка, что они умерли от коронавируса. Хотя это разные вещи – от чего умер человек и наличие в его теле коронавируса», – отмечает Борис Кушнирук.

О средствах по борьбе с COVID-19

Политический эксперт аналитического центра «Дом демократии» Анатолий Октисюк отмечает, что часть средств в фонде по борьбе с коронавирусом, судя по информации в прессе, задействованы в других программах.

«Мы не знаем, насколько использованы средства для того, чтобы подготовить украинскую инфраструктуру ко второй волне коронавируса. Вероятно, что после местных выборов в конце октября этого года – это будет один из наибольших кризисов, с которым столкнется украинское правительство и власть в целом», – говорит Анатолий Октисюк корреспонденту Русской службы «Голоса Америки».

Он также считает, что подготовка к местным выборам в местные органы власти на локальном уровне влияет на выполнение карантинных ограничений.

«Местная власть не выполняет требования, желая понравиться избирателям. Есть скопления людей в транспорте, нарушения норм. Нужно учитывать и культуру украинцев – они легкомысленно подходят к угрозе пандемии. В сентябре я был в Турции, там полиция применяет меры к тем, кто ходит без масок – все довольно строго», – подчеркивает Анатолий Октисюк.

По словам эксперта, чувствительность украинской экономики значительно ниже, чем в странах Евросоюза, и новые карантинные ограничения не слишком скажутся на ее развитии.