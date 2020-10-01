Екатерина Климова воссоединилась со своим бывшим мужем Гелой Месхи на дне рождения дочери

01.10.2020, 23:25, Разное

На днях дочь актрисы Екатерины Климовой и актера Гелы Месхи, Белла, отмечала 5-летие. В честь этого события родители объединили усилия и устроили для девочки пышный праздник в одном из московских кафе, куда пригласили друзей семьи вместе с детьми.

Екатерина Климова с дочкой Беллой Гела Месхи с дочкой БеллойНесмотря на развод, Екатерина и Гела продолжают вместе воспитывать дочь, которая, судя по фото из соцсетей знаменитостей, осталась в восторге от праздника. Собравшихся веселили аниматоры, демонстрируя фокусы и предлагая каждому “перенестись” внутрь мыльного пузыря. Большой автобус, словно приехавший из Англии, отвез детей в путешествие (правда, только по залу), а кульминацией торжества стал большой торт, выполненный в тематике мультфильма “Рапунцель”.

Белла Месхи Напомним, что Екатерина прожила с Гелой чуть больше пяти лет. В конце мая 2019 года они подали заявление на развод в Хамовнический суд столицы. Познакомились они на съемках сериала “Волчье солнце”, о чем актер рассказывал в эфире шоу “Вечерний Ургант”:

Это случилось на пробах. Я увидел Катю и сразу впал в ступор. Потому что мало что талантливая, она еще и безумно красивая женщина. Меня просто колошматило… Я постоянно хотел ее поцеловать в своих сценах.

В июне 2015-го они поженились, а в сентябре того же года у пары родилась дочь Белла. Для Гелы она стала первым ребенком, а для Екатерины – четвертым: она также воспитывает дочь Елизавету от ювелира Ильи Хорошилова, сыновей Матвея и Корнея от второго супруга, актера Игоря Петренко.