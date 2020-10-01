Реактивная помощь – британские врачи обзаведутся летающими костюмами для работы в горах

01.10.2020, 23:20, Новости дня

В горной местности на севере Англии успешно протестировали реактивный костюм, который сконструировал британский изобретатель Ричард Браунинг. Он участвует в эксперименте местной службы скорой помощи, сотрудники которой надеются, что благодаря такой новинке вскоре смогут оперативно прилетать к пациентам для оказания помощи в труднодоступные горные районы, передаёт NTD.

Британский изобретатель Ричард Браунинг в реактивном костюме поднимается над горами национального парка Лейк-Дистрикт на северо-западе Англии. Он участвует в эксперименте местной службы скорой помощи.

Медики поставили перед ним задачу: достичь определённого места, откуда условно поступил сигнал бедствия. Чтобы добраться туда пешком, нужно 25 минут. Человеку в реактивном костюме понадобилось полторы.

ЭНДИ МОУСОН, фельдшер: За этим кроется огромный потенциал. Сейчас проходит первый полёт в Камбрии в реактивном костюме, который поможет спасать людей и облегчить их страдания. Это удивительное событие!

Перед местными медиками часто встаёт трудная задача — оказать помощь туристам в горах. Добираться до них сложно и долго. Врачи надеются, что в скором времени смогут летать к пациентам в реактивных костюмах.

Дата выхода в эфир 30 сентября 2020 года.