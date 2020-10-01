 

Экспертов ОЗХО пригласили в Россию для прояснения ситуации с Навальным

01.10.2020, 23:08, Новости дня

Москва предложила Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) направить экспертов в Россию для взаимодействия по ситуации с якобы имевшим место «отравлением» блогера Алексея Навального, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.

«С учетом ситуации вокруг декларируемого Берлином и его евроатлантическими союзниками «отравления» Навального руководству Технического секретариата ОЗХО по линии постоянного представительства Российской Федерации при ОЗХО 1 октября было передано предложение рассмотреть возможность направления в Россию экспертов Секретариата для взаимодействия с российскими специалистами в данном вопросе», – говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте МИДа.

Она добавила, что Москва ожидает позитивный отклик на это предложение и рассчитывает на результативное сотрудничество с ОЗХО для прояснения обстоятельств инцидента.

В клинике Charite сообщали, что Навального выписали из стационара, его состояние улучшилось. Немецкие врачи не исключили полного выздоровления блогера. При этом Берлин заявлял, что три лаборатории во Франции и Швеции якобы подтвердили наличие в пробах Навального вещества из группы «Новичок». Вместе с тем в Кремле заявили об отсутствии должного взаимодействия с ОЗХО по Навальному.

Глава МИД РФ Сергей Лавров призывал Берлин не политизировать ситуацию с Навальным. Также Москва требовала от немецкой стороны ответить на новый запрос Генпрокуратуры о лечении и обследовании блогера.

Ученый Леонид Ринк, участвовавший в разработке «Новичка», исключил возможность отравления Навального этим ядом, который имеет стопроцентную летальность. Об этом же заявил и главный токсиколог Омской области Александр Сабаев, указав, что врачи омской больницы не обнаружили в организме блогера следов отравляющих веществ.

Европейские политики отмечали, что РФ сделала все для спасения Навального. Немецкие СМИ подчеркивали, что блогер выжил благодаря действиям пилотов и омских врачей.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

14.09 / Белозерцева переизбрали губернатором Пензенской области

13.08 / Пригожин раскритиковал отказ Спивакова от врученного Лукашенко ордена

13.08 / Euronews – Еврокомиссия рассматривает санкции против Минска за «насилие и фальсификацию выборов»

08.08 / Лукашенко: Надо дошлифовать интернет, чтобы была ответственность

29.06 / Буффон и Кьеллини продлили контракты с “Ювентусом”

02.10 / Великобритания отказалась сотрудничать с Россией по вакцине «Спутник V»

09.07 / Путин поручил восстановить численность работающих россиян

03.08 / Разработчики решили вопросы с параметрами двигателя «Арматы»

05.09 / Патриарх Кирилл отказался прививаться от коронавируса российской вакциной

31.08 / Киевское “Динамо” узнало своего соперника в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска