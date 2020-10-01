Экспертов ОЗХО пригласили в Россию для прояснения ситуации с Навальным

01.10.2020, 23:08, Новости дня

Москва предложила Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) направить экспертов в Россию для взаимодействия по ситуации с якобы имевшим место «отравлением» блогера Алексея Навального, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.

«С учетом ситуации вокруг декларируемого Берлином и его евроатлантическими союзниками «отравления» Навального руководству Технического секретариата ОЗХО по линии постоянного представительства Российской Федерации при ОЗХО 1 октября было передано предложение рассмотреть возможность направления в Россию экспертов Секретариата для взаимодействия с российскими специалистами в данном вопросе», – говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте МИДа.

Она добавила, что Москва ожидает позитивный отклик на это предложение и рассчитывает на результативное сотрудничество с ОЗХО для прояснения обстоятельств инцидента.

В клинике Charite сообщали, что Навального выписали из стационара, его состояние улучшилось. Немецкие врачи не исключили полного выздоровления блогера. При этом Берлин заявлял, что три лаборатории во Франции и Швеции якобы подтвердили наличие в пробах Навального вещества из группы «Новичок». Вместе с тем в Кремле заявили об отсутствии должного взаимодействия с ОЗХО по Навальному.

Глава МИД РФ Сергей Лавров призывал Берлин не политизировать ситуацию с Навальным. Также Москва требовала от немецкой стороны ответить на новый запрос Генпрокуратуры о лечении и обследовании блогера.

Ученый Леонид Ринк, участвовавший в разработке «Новичка», исключил возможность отравления Навального этим ядом, который имеет стопроцентную летальность. Об этом же заявил и главный токсиколог Омской области Александр Сабаев, указав, что врачи омской больницы не обнаружили в организме блогера следов отравляющих веществ.

Европейские политики отмечали, что РФ сделала все для спасения Навального. Немецкие СМИ подчеркивали, что блогер выжил благодаря действиям пилотов и омских врачей.