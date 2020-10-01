В Москве за сутки умерли 28 пациентов с коронавирусом
01.10.2020, 23:08, Новости дня
В Москве за сутки умерли 28 пациентов с положительным результатом теста на коронавирус, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации.
У них была подтверждена пневмония, передает ТАСС.
Накануне в городе умерли 24 вирус-положительных пациента.
Всего в Москве зафиксировано 295025 случаев коронавируса, 249861 человек вылечились, 5282 пациента скончались.
Напомним, главный врач больницы №40 Денис Проценко связывает рост числа случаев COVID-19 с тем, что люди «немного расслабились, перестали носить маски, перестали соблюдать строгую гигиену рук, опять вернулись к обнимашкам, к рукопожатиям, ко всем тем механизмам, которые нарушают социальную дистанцию и увеличивают риск инфицирования».
При этом он подчеркнул, что компетенция врачей с начала вспышки COVID-19 сильно повысилась.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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