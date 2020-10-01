 

В Москве за сутки умерли 28 пациентов с коронавирусом

01.10.2020, 23:08, Новости дня

В Москве за сутки умерли 28 пациентов с положительным результатом теста на коронавирус, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации.

У них была подтверждена пневмония, передает ТАСС.

Накануне в городе умерли 24 вирус-положительных пациента.

Всего в Москве зафиксировано 295025 случаев коронавируса, 249861 человек вылечились, 5282 пациента скончались.

Напомним, главный врач больницы №40 Денис Проценко связывает рост числа случаев COVID-19 с тем, что люди «немного расслабились, перестали носить маски, перестали соблюдать строгую гигиену рук, опять вернулись к обнимашкам, к рукопожатиям, ко всем тем механизмам, которые нарушают социальную дистанцию и увеличивают риск инфицирования».

При этом он подчеркнул, что компетенция врачей с начала вспышки COVID-19 сильно повысилась.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

11.07 / Попова рассказала о возможном смягчении правил для детского отдыха

05.08 / В Бейрут вылетели два самолета МЧС России

20.07 / Трамп заявил, что его «не волнует мнение военных» в вопросе переименования баз

24.08 / Минченко объяснил, зачем Лукашенко взял в руки автомат

18.07 / Будет единый подход. ГБР реорганизует территориальные управления

10.07 / Рабочая группа по космосу США и России соберется в конце июля

07.09 / В клубе УПЛ “Рух” вспышка коронавируса, матч против “Шахтера” перенесен

11.08 / Россотрудничество изменит название

13.08 / Число заболевших COVID-19 в Киеве превысило 10 тыс. человек

10.08 / Шмыгаль выступил за создание свободных экономических зон на Донбассе

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска