Мнение: Письмо: “Хороший мужчина”

01.10.2020, 22:55, Разное

Вот у автора векторная пара Доярка-Кокетка. В прошлом письме больше Доярка, в этом Кокетка, но вектор меняется.

Смотрите, как они выглядят.

anaelialive

Здравствуйте, уважаемая Эволюция.

Благодарю Вас за разбор предыдущего письма.

https://evo-lutio.livejournal.com/1201841.html

Разбор вышел в день, когда И. приехал ко мне ночевать, перед этим отправив мне арию Жука по электронной почте на нескольких листах. Близости не было и это был последний день, когда мы виделись.

Пингует иногда, я или не отвечаю, или отвечаю на заданные вопросы.

(Когда Доярка превращается в Кокетку. Когда решает, что мужчины – это охотники и нужно создать видимость убегающей добычи. То есть это та же Доярка, но доит не сам секс, а его инициативу к сексу. У мужчин тоже бывает баг Доярка и Кокетка, и еще как, но здесь у нас женщина)

Я поставила тиндер и через 2 недели после завершения истории с И. познакомилась с Н. Н. очень красиво ухаживал впервые в моей рапаньей жизни. ОЗ немного ниже, чем у меня. Были цветы, ужины при свечах, рестораны, бары, выходы на природу.

И радоваться бы, что все так, но я все время думаю об И.

(Она отлипла и слегка оперлась на себя. Поле перешло на ее сторону и повезло быстро познакомиться с нормальным парнем. Но она подкормила этим корону и поэтому опять стала тянуться к И. Понятно, как это происходит?)

Н. мне нравится, он увлеченный профессионал в своей сфере, уверенный красивый голос, красивое поведение, но физического влечения нет. Оно было немного до первого секса, но секс оказался скучным.

(Потерпев крах в предыдущих отношениях, ее паровоз стал осторожней. Но Дояркой она быть не перестала, требует нескучного секса, негодует, что мало огня)

Н. познакомил меня со своими друзьями. Очень красиво выглядело, когда сказал, что хочет на день рождения друга прийти со мной и моей дочерью.

(Очень красиво будет смотреться в шкатулке)

Признался в любви, я ответила, что об этом еще рано.

Часто говорил, что скучает по мне, я отвечала, что рада слышать.

(Ну и посмотрите, какая она строгая. У нее не забалуешь. Рано ему признаваться в любви, пусть сначала выносит чувство, удостоверится в его глубине, а потом еще делом докажет)

Вчера приезжал помогать по дому(проводка), я готовила ужин. Когда прощались сказал, что скучал. Я опять “приятно слышать”. Он спросил “а ты, я так понимаю нет?”. Я замялась “ну…ну…по-разному”. Попрощались.

Потом в переписке пожелали друг другу спокойной ночи и больше он не пишет.

(Секс скучный, но она бытовыми услугами добирает. И кокетничает, что не скучает по нему, чтобы держать его в тонусе. Вот так Кокетка помогает Доярке выжимать соки из мужиков помимо всего остального)

Очень буду Вам благодарна, если поможете понять 3 момента:

1) стремный секс от того, что его тоже от меня не штырит?

(“Не горииит” – вечная претензия Доярок и Кокеток)

2) вот эти ощущения, когда от человека сносит крышу, желание постоянно проверять телефон (а нет ли сообщений) прилив сил, желание никуда не отпускать-это бывает только в минусе? Здоровые отношения – это рациональный подход без бешеной тяги? Крышеснос-это плохо?

(Здесь на помощь Доярке пришла Ученица и кнопки пытается подкладывать. Вроде понимает, что баланс – это взаимная тяга, бешеная или нормальная, но взаимная и тяга, а не скука и безразличие. Но делает вид, что никогда не читала ничего про взаимность и про обоюдную страсть)

3) как лучше действовать, чтобы подрастить или не уменьшить свою фигуру? Не инициировать общение и если ему уже тоже не надо, все закончится на этом и хорошо? Или попытаться пообщаться не нейтральные темы?

(Прежде всего, автор, надо снять со своего лица кислые щи. Общение из башни на нейтральные темы ничего не даст)

Н. хороший мужчина, с ним спокойно и надежно. Не вполне понимаю, почему я не пришла в восторг,от того, что такой обратил на меня внимание. Если он пропадет сейчас, думаю, я буду жалеть.

(Не пришла в восторг она, потому что устала припечатываться мордой в стену, решила быть в этот раз осторожней, губу не раскатывать и сократить липкость. Но как только рапан пытается стать нелипким, на его лице появляется брезгливо скучающее выражение и поджатые губы. Это потому что суть рапана – щипцы. Как бы использовать другого и побольше с него поиметь)

Благодарю за ваш труд!