 

Армения заявила о гибели 1280 азербайджанских военных в Карабахе

01.10.2020, 22:48, Новости дня

Армянский вице-премьер Тигран Авинян заявил, что азербайджанские военные понесли потери во время боев в Карабахе, 1280 военных Азербайджана было убито.

Авинян опубликовал в Facebook таблицу, согласно которой Азербайджан с начала конфликта потерял убитыми 1280 человек и 2,7 тыс. человек ранеными.

Опубликовано Tigran Avinyan /  Четверг, 1 октября 2020 г. 

По этим данным, азербайджанская сторона также потеряла 90 беспилотников, 12 вертолетов,181 танк, две установки «Смерч».

Ранее минобороны Армении сообщило, что армянские военные завладели инициативой на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе. Глава минобороны Армении Давид Тоноян заявил, что армянские военные нанесут «сокрушительный удар» Азербайджану.

Новое обострение ситуации в Нагорном Карабахе произошло 27 сентября. Участники конфликта сообщали, что с обеих сторон есть потери и раненые, в том числе среди гражданских. Власти Армении ввели военное положение, объявили о мобилизации резервистов, а также ограничили выезд мужчин за пределы республики. Азербайджан решил ввести военное положение на всей территории страны.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

23.07 / Рубль вырос к доллару

21.08 / Уходя уходи – в ЕС не согласились на предложение Лондона сохранить обмен мигрантами

21.09 / CNN – американские власти перехватили письмо с ядом — адресованное Трампу

17.07 / Полицейские в США застрелили пытавшегося покончить с собой мужчину

13.09 / Более 400 жителей Краснодара обратились за помощью из-за пожара

04.07 / Борющимся с коронавирусом пензенским врачам подарили квартиры

08.09 / Народный артист Юрий Назаров попал в реанимацию

21.07 / Раскрыты подробности иска Федосеевой-Шукшиной к Алибасову

17.07 / По рабочей версии, карантин будет продлен на месяц – Степанов

28.06 / Из Филадельфии – в Уфу. Воробьев будет играть за “Салават Юлаев”

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска