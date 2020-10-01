Армения заявила о гибели 1280 азербайджанских военных в Карабахе
01.10.2020, 22:48, Новости дня
Армянский вице-премьер Тигран Авинян заявил, что азербайджанские военные понесли потери во время боев в Карабахе, 1280 военных Азербайджана было убито.
Авинян опубликовал в Facebook таблицу, согласно которой Азербайджан с начала конфликта потерял убитыми 1280 человек и 2,7 тыс. человек ранеными.
Опубликовано Tigran Avinyan / Четверг, 1 октября 2020 г.
По этим данным, азербайджанская сторона также потеряла 90 беспилотников, 12 вертолетов,181 танк, две установки «Смерч».
Ранее минобороны Армении сообщило, что армянские военные завладели инициативой на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе. Глава минобороны Армении Давид Тоноян заявил, что армянские военные нанесут «сокрушительный удар» Азербайджану.
Новое обострение ситуации в Нагорном Карабахе произошло 27 сентября. Участники конфликта сообщали, что с обеих сторон есть потери и раненые, в том числе среди гражданских. Власти Армении ввели военное положение, объявили о мобилизации резервистов, а также ограничили выезд мужчин за пределы республики. Азербайджан решил ввести военное положение на всей территории страны.
Последнее из рубрики: Новости дня
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет