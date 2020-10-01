Собянин назвал условие возврата школьников с каникул

01.10.2020, 22:48, Новости дня

Возвращение школьников с каникул 19 октября будет зависеть от эпидемической ситуации в Москве, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в эфире программы «Вести» на телеканале «Россия-1».

«Это будет, конечно, зависеть от развития эпидемической ситуации», – передает его слова ТАСС.

Собянин отметил, что в Москве волна коронавируса нарастает.

По его словам, доля школьников, подростков и студентов среди тех, у кого выявлен коронавирус, сейчас составляет почти 25%. «Это много, то есть каждый четвертый заболевший – это либо школьник, либо студент. И примерно столько же – люди старшего поколения. <…> Чтобы приостановить динамику заражения, мы решили продлить каникулы», – сказал он, добавив, что на этот период необходимо максимально ограничить круг общения.

Во вторник Собянин подписал указ о том, что ученики московских школ отправятся на осенние каникулы с 5 по 18 октября включительно. Также в Москве приостановлено посещение детских досуговых организаций. При этом детские сады и дошкольные группы в Москве продолжат работать в обычном режиме.

Однако в Москве с 5 октября закроются учреждения дополнительного образования.