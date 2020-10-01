 

Армения сбила БПЛА вблизи Еревана

01.10.2020, 22:48, Новости дня

Азербайджан нанес удар по территории Армении, погиб мирный житель, сообщила пресс-секретарь армянского минобороны Шушан Степанян. Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что над Арменией сбиты три беспилотника.

По ее словам, «противник применил артиллерию в направлении села Шатван у Вардениса». Кроме того, БПЛА «выпустил ракету из беспилотника по селу Мец-Масрик». Жертвой атаки стал мирный житель Геворг Варданян, еще двое мирных жителей «получили ранения разной степени тяжести».

Степанян сообщила, что в небе над городом Абовяном, в нескольких километрах от Еревана, средствами ПВО был сбит беспилотник, передает ТАСС.

Позднее Пашинян сообщил, что «четыре беспилотных аппарата врага были обнаружены в небе над Гегаркуникской и Котайкской областями», три из них были сбиты.

Представитель министерства обороны Армении Арцрун Ованнисян призвал жителей страны не паниковать из-за шума ракет ПВО: «Работает ПВО, будьте спокойны. Ракеты противовоздушной обороны иногда производят много шума, не беспокойтесь. Главное ПВО работает эффективно», – передает РИА «Новости».

Новое обострение ситуации в Нагорном Карабахе началось 27 сентября. Как указывала газета ВЗГЛЯД, Азербайджан не смог реализовать свой план масштабного наступления и быстро отбить у Еревана Степанакерт.

Армения рассматривает вариант признания независимости Нагорно-Карабахской республики и включения ее в свой состав. 

Турция поддерживает Азербайджан и считает, что «недопустимо» требовать прекращения огня в регионе.

Премьер Армении Никол Пашинян заявлял, что Ереван пока не планирует обращаться в ОДКБ за помощью, поскольку армянская армия способна справиться с поставленными задачами самостоятельно.



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