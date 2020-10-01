 

Народ не поздравляет – Личное мнение

01.10.2020, 22:40, Разное

У Яны Рудковской и Евгения Плющенко родился сын.


Фото: Соцсети

Вот как это событие прокомментировала Яна у себя в Инстаграме:

Теперь у меня четыре сына, и я самая счастливая мама! Мечты сбываются! Знакомьтесь, этот малыш — Арсений Евгеньевич Плющенко. 25.09.2020

Я прочитала в блогах то, как на рождение этого ребёнка отреагировали люди. Ну, что могу сказать: народ за Яну и Женю не рад.

Вместо поздравлений, люди соревнуются в том, кто побольнее пнёт Янку.  

«Бедный малыш», — самый безобидный, пожалуй, комментарий в потоке ехидных и откровенно злых комментариев из тех, что я прочитала.

 Признаюсь: удивлена. Люди у нас в «интернетах», конечно, отвязные и часто без тормозов вообще, но к рождению детей всегда относились и относятся трепетно. Даже к Собчак смягчились, когда та забеременела и родила.

Рудковская стала исключением: младенчик на руках не послужил поводом сменить всенародную нелюбовь на милость.  

Задумалась: а, собственно, почему? Чем людям так не угодила Янка? Почему даже с рождением ребёнка люди отказываются поздравить её по-человечески?  

Плющенко и Рудковская взяли в аренду матку, которая выносила им Сеню. Это откровенно бесит людей, большинство из которых сейчас живут в сложных экономических условиях и не в состоянии дать своим детям не то, что самое лучшее, а даже порой и необходимое.  

Нет, это не зависть. Это раздражение, которое, возможно, перерастает или уже переросло в гнев. В гнев на жизнь, в которой такие общественно бесполезные существа, как Янка, покупают матки, а люди, которые пашут, выбирают между тем, что купить сегодня ребёнку: яблоко, киви или пока ничего.

Рады за бабу Яну? Почему?

Источник: Лена Миро



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