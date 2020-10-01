Мнение: О триумфальном возвращении Навального

01.10.2020, 22:25, Разное

Российский оппозиционер и берлинский пациент Алексей navalny Навальный заявил, что хочет вернуться в Россию, чтобы побороться за место в Думе. Для начала. В ответ его власти предсказуемо обвинили в работе на западные спецслужбы, ЦРУ и Моссад БНД. Впрочем, чего ещё ожидать от кремлёвского рупора Дмитрия Пескова, который всё чаще и чаще, чем иногда, откровенно «пургу несёт» ©.

Итак, закручивается знакомый сюжет. Жертва Режима™, почти отравленная загадочным «Новичком», триумфально возвращается на Родину, чтобы… что? Есть ли у неё политическое будущее и электоральные перспективы?

У своего знакомого встретил такое мнение.

Конспирологии многовато, на мой вкус. Но зерно истины тут есть. Алексей Навальный улетал в Берлин почти трупом. Во всех смыслах. И в политическом – тоже.

После того, как он технично слил «болотный» протест, раздробив оппозицию, а затем уступил Москву в 2018 году Сергею Собянину, для которого оказался всего лишь спарринг-партнёром, начался довольно быстрый спуск вниз. Громкие расследования ФБК стали производить всё меньше шума и выхлопа. Проект «Умное голосование» в итоге выродился в УГ после того, как поддержанные им оппозиционные политики массово встроились во властные вертикали. Московские протесты 2019 года вовсе обошлись без руководящей и направляющей роли Алексея Навального, которого силовики предусмотрительно вывели из игры в самом начале, арестовав на 30 суток. Данное обстоятельство, к слову, выдвинуло под софиты других звёзд, прежде всего Илью Яшина и Любовь Соболь. По слухам, это впоследствии внесло разлад в команду. Наконец, Алексей Навальный, по сути, уступил борьбу против путинских поправок в Конституцию: агитация против них шла откровенно на от***ись, и её мало кто заметил. Да и в Хабаровске он проявил себя ровно никак.

Всё это, опять же по слухам, вызвало серьёзные претензии у соратников. И хотя достоверной информации тут мало, результат налицо. После многих лет политической борьбы популярность Алексея Навального в России вернулась к отметкам 2-3%. А сам он в последние годы стал скорее влогером, чем политиком.

И вот реанимация даёт шанс на реинкарнацию. Во-первых, потому что обиженных властью в народе всё же любят. В этом образе побывали и Владимир Ленин, и Борис Ельцин, сумевшие в итоге конвертировать его в политические дивиденды. Во-вторых, при поддержке Ангелы Меркель и, в меньшей степени, Эмманюэля Макрона Алексей Навальный засветился на высоком международном уровне. Зарубежная пресса, не стесняясь, называет его лидером российской оппозиции.

Но этого явно мало, тем более, что сам Алексей Навальный повторяет ходьбу по тем же граблям, что и прежде. Например, в интервью и записях в Инсте 44-летний мужик вовсю называет себя парнем. Понятно, что это расчёт остаться своим для молодёжной аудитории. Но молодое поколение ходит на #выборы не очень охотно, в отличие от митингов. А борьбу за старших Алексей Навальный опять проваливает. С другой стороны, ему просто нечего им предложить – ни благополучия, ни величия…

Так что получит берлинский пациент, вернувшись в Россию? Преодолеет рубеж хотя бы в 5-7%?