Ученые: Поседение у мужчин может быть связано с сердечными заболеваниями

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01.10.2020, 22:10, Разное

С возрастом у человека меняется состояние волос, ассоциирующиеся с естественным процессом старения. Однако исследователи рассказали о возможной связи появления седины у мужчин с заболеваниями сердца.
Специалисты подчеркивают, не все седые мужчины рискуют получить проблемы с сердцем, однако поседение может характеризоваться механизмами, присущими атеросклерозу, а именно – наличием воспаления, старением клеток, а также окислительным стрессом. Ученые провели исследование, участниками которого стали 545 добровольцев. По наличию седины и ишемической болезни сердца их разделили на две группы. Эксперты с помощью компьютерной томографии и коронарной ангиографии провели диагностику заболеваний коронарной артерии. Также специалисты собрали и проанализировали всю информацию о факторах риска сердечно-сосудистых заболеваний – курении, наследственности и диабете. По результатам исследования был обнаружен более высокий показатель седины у добровольцев с ишемической болезнью сердца, чем у пациентов без нее.

Ученые отмечают, необходимо еще дополнительно изучить связь между сединой и сердечно-сосудистыми заболеваниями, тогда будущие результаты исследований можно будет применять, чтобы спрогнозировать риски возникновения ишемической болезни сердца.



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