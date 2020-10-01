Ученые: Кофе защищает от болезни Паркинсона даже людей с генетическими мутациями

01.10.2020, 22:10, Разное

Специалисты из Массачусетской больницы общего профиля в Бостоне обнаружили способность кофе уменьшать риск появления болезни Паркинсона. Этот напиток эффективен для людей, имеющих генетическую предрасположенность к когнитивным нарушениям.

Участниками исследования стали 180 здоровых людей и 188 пациентов с болезнью Паркинсона. В каждой из групп присутствовали люди с мутацией в гене LRRK2, связанной с повышенным риском когнитивных нарушений, однако не гарантирующей развитие заболевания. Ученые отметили, также на вероятность появления болезни оказывает влияние генетика и окружающая среда. Специалисты установили, какое количество кофеина содержится в крови у каждого из участников исследования, и обнаружили, у пациентов с болезнью Паркинсона концентрация кофеина была в целом на 76 % ниже, а у больных без мутаций в гене – на 31 % ниже. Также выяснилось на 41 % меньшее наличие кофеина в день носителями дефектного гена с болезнью Паркинсона, не страдающими этим заболеванием.

Ученые подчеркивают, необходимо дальнейшее исследование предполагаемого нейропротекторного действия кофе, однако и полученные результаты являются стимулом изучения кофеина и методов лечения с его применением для снижения вероятности развития болезни Паркинсона. По словам специалистов, уровень данного вещества в крови можно использовать как биомаркер, помогающий определить пациентов из группы высокого риска развития заболевания.