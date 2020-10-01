ТОП-5 самых доступных новых автомобилей в России в октябре

01.10.2020, 22:10, Разное

Динамика цен на автомобили на отечественном рынке не позволяет откладывать покупку нового автомобиля в долгий ящик, особенно если к покупке рассматривался бюджетный автомобиль. Как рассказали эксперты портала CarsWeek.ru, цены практически на все новые автомобили с 1 октября 2020 года показали рост. Как прогнозируется, данный рост только начался.

1. LADA Granta

Открывает октябрьский рейтинг LADA Granta, которая 17-й месяц подряд удерживает звание самого продаваемого в РФ автомобиля. На данный момент стоимость самой доступной версии такого автомобиля составляет 483 900 рублей, хотя еще 30 сентября за седан просили 470 900 рублей. О росте цен на вазовские легковушки с 1 октябре стало известно за несколько дней. Под капотом начальной комплектации Standart находится 1,6-литровый мотор, способный выдавать 87 л.с. В качестве трансмиссии используется проверенная 5МКПП. В более дорогих версиях можно рассчитывать на АКПП. В базе LADA Granta получает 1 подушку безопасности, системы ABS, EBD и BAS. В салоне установлена штатная магнитола, а колесные диски имеют диаметр 14 дюймов.



Изображение взято с: flickr.com

2. Datsun on-DO

Японский автомобиль с русскими корнями сегодня доступен 516 000 рублей за комплектацию Access, в которую входят: электроусилитель руля, обогрев боковых зеркал, полноразмерное запасное колесо, «ЭРА-ГЛОНАСС», системы ABS и EBD. Комплектация подразумевает установку 87 сильного бензинового ДВС и 5-ти ступенчатой МКПП. Со всеми максимальными скидками можно приобрести автомобиль по цене от 436 000 рублей.



Изображение взято с: flickr.com

3. Datsun mi-DO

На третьем месте сегодняшнего рейтинга собрат серебряного призера, только на этот раз автомобиль представлен в кузове хэтчбек. Комплектации у обоих японцев идентичные. Цена, по которой сегодня доступен данный автомобиль составляет 539 000 рублей. Максимальной скидкой дилера могут быть 80 000 рублей.



Изображение взято с: flickr.com

4. LADA 4×4

Самый дешевый полноприводный автомобиль в нашей стране занимает четвертую строчку сегодняшнего рейтинга. За комплектацию Classic дилеры Автоваза сегодня просят от 581 900 рублей. В Сентябре автомобиль можно было приобрести на 9 000 дешевле. Автомобиль все так же агрегатируется безальтернативным ДВС объемом 1,7 литра и 5 ступенчатой МКПП.



Изображение взято с: flickr.com

5. Renault Logan

Становящийся бестселлером в своем классе, французский бюджетный седан замыкает сегодняшний рейтинг. Базовая комплектация Логана сегодня стоит от 660 000 рублей. Подорожал француз с 1 октября на 15 000 рублей. В базовой комплектации автомобиль оснащен скромно. 1,6 литровый бензиновый мотор мощностью 82 л.с. и 5-ти ступенчатая МКПП.