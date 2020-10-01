В Общественной палате назвали главную проблему нацпроекта «Экология»

01.10.2020, 22:08, Новости дня

«Ход реализации нацпроекта «Экология» очень плохо обсуждается с представителями гражданского общества, эксперты практически не участвовали в его разработке и не участвуют в корректировке», – сказала газете ВЗГЛЯД глава комиссии ОП по экологии Елена Шаройкина. О том, как решить эту проблему, шла речь на прошедшем в четверг совещании в Общественной палате.

«Главным из того, что прозвучало сегодня – и с чем согласились и представители власти, и эксперты, и научные работники – можно назвать четко поставленную проблему. Ход реализации нацпроекта «Экология» очень плохо обсуждается с представителями гражданского общества. Общественные экспертные организации практически не участвовали в его разработке и сейчас не привлекаются для его корректировки. Все участники заседания согласились, что эту ситуацию надо исправлять», – отметила Елена Шаройкина, председатель комиссии Общественной палаты РФ (ОП) по экологии и охране окружающей среды.

Корректировке национального проекта «Экология» было посвящено прошедшее в четверг заседание координационного совета (КС) Общественной палаты по нацпроектам и народосбережению. Аудитор Счетной палаты Михаил Мень в своем докладе озвучил неутешительные данные о качестве реализации нацпроекта. Например, в одно из направлений «Экологии» – федеральный проект «Чистая страна» не включена ликвидация более чем 700 несанкционированых свалок в российских городах, проектом «Чистый воздух» охвачено только 6 из 40 городов с высоким и очень высоким загрязнением атмосферы. О претензиях к качеству расчетов загрязнения природы говорил заместитель полпреда в ЦФО Артур Ниязметов, свои претензии высказали эксперты-экологи.

«Нынешнее заседание стало во многом поворотным с точки зрения расширения участия общественности в разработке законов и программ в экологической сфере. Сегодня на нашей площадке конструктивно взаимодействовали, озвучив свои предложения, представители разных органов власти, экспертного сообщества, науки. Мы передадим все эти предложения в Минприроды», – отметила Шаройкина.

По итогам совещания Общественная палата предложила включить в паспорт нацпроекта «Экология» такой параметр, как удовлетворенность граждан состоянием окружающей среды там, где они живут, рассказала собеседница.

Шаройкина также сообщила о практически решенном нововведении, поднимающем статус ОП РФ на новый уровень. Общественная палата теперь будет записана в паспортах нацпроектов их соисполнителем. «Нам будет предоставлена прерогатива нахождения общественных партнеров, которые смогут контролировать исполнение федеральных проектов во всех регионах», – отметила собеседница.

В качестве примера Шаройкина привела создание на прошлой неделе в Иркутске экологического совета при Комиссии по экологии Общественной палаты. «С помощью этого совета будет контролироваться ликвидация последствий химического загрязнения в Усолье-Сибирском, вырубка лесов при строительстве новой железной дороги и многое другое», – отметила Шаройкина.

«В нацпроекте «Экология» 11 федеральных проектов – это огромный объем работы и ответственности, и мы готовы разделить их органами федеральной и региональной власти», – подчеркнула собеседница. «Мы реализуем поручение президента о повышении роли Общественной палаты и когда это будет оформлено де-юре в паспортах нацпроектов, игнорировать общественность станет невозможно», – подытожила Шаройкина.

В четверг в Минприроды сообщили о том, что портал «Экология России», посвященный национальному проекту «Экология», получил свидетельство СМИ и стал официальным изданием. Предполагается, что эта мера позволит более эффективно получить обратную связь о ходе реализации нацпроекта, аккумулировать мнения экспертов-экологов и популярных блогеров.