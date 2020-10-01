Умер начальник Канцелярии Путина

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01.10.2020, 22:08, Новости дня

Руководитель Канцелярии президента Александр Голублев, занимавший эту должность с апреля 2014 года, ушел из жизни. Президент Владимир Путин выразил соболезнования сыновьям Голублева.

«Александр Михайлович был опытным руководителем, честным, порядочным, очень отзывчивым и доброжелательным человеком. Высокие профессиональные и личные качества, безграничная преданность делу снискали ему заслуженный авторитет и неизменно были востребованы на самых ответственных направлениях государственной службы», – говорится в сообщении на сайте Кремля.

«Светлая память об Александре Михайловиче Голублеве навсегда сохранится в сердцах близких, друзей и коллег», – заключил Путин.



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