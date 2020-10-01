Ученые рассказали об уникальных шипах коронавируса

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01.10.2020, 22:08, Новости дня

Команда ученых из Института Фрэнсиса Крика в Великобритании рассказала о проникновении коронавируса в организм, подобного механизма нет ни у гриппа, ни у ВИЧ.

Ученые провели лабораторный эксперимент, в ходе которого установили, что белковые шипы SARS-CoV-2 трансформируются в десять различных форм и становятся более цепкими.

«Ни у гриппа, ни у ВИЧ нет такого сложного механизма проникновения», – приводит РИА «Новости» со ссылкой на Fox News текст исследования.

В лаборатории шипы трансформируются всего за минуту, но вне лаборатории вирусу требуется больше времени для распространения.

Трансформации, по мнению ученых, используются коронавирусом, чтобы защищать себя от распознавания антителами.

Данное исследование может помочь понять, почему вирус так заразен и как с ним бороться.

Напомним, мутации коронавируса в РФ сравнили с другими странами. Роспотребнадзор сообщил, что варианты штаммов вируса SARS-CoV-2, циркулирующие на территории Западной Европы, в марте и апреле 2020 года были массово завезены в Россию.



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