Мнение: Запрет на вывоз кругляка, уход Фейсбука из Европы и наказание Гугла за Хуавэй

01.10.2020, 22:05, Разное

1. В России объявили о грандиозной реформе лесной отрасли. Владимир Путин запрещает вывоз необработанного леса и резко ужесточает контроль над вырубками. Следить за порядком лесники будут теперь с помощью современных цифровых технологий, в том числе и беспилотниками:

https://lenta.ru/news/2020/09/30/run_forest/

Президент России Владимир Путин в ходе совещания о развитии и декриминализации лесного комплекса приказал запретить с 1 января 2022 года вывоз необработанных или обработанных только для вида лесоматериалов хвойных и ценных лиственных пород. Текст его обращения приведен на сайте Кремля.

По словам главы государства, следует ужесточить политику в этой отрасли и действовать по целому ряду направлений. Текущее положение дел он описал словами «ни в какие ворота не лезет», поскольку используются «сугубо архаичные, потребительские» подходы к использованию лесных ресурсов.

Запрет на вывоз станет одним из способов исправить ситуацию. Он потребует и пересмотра подходов к работе таможни, чтобы та могла пресекать попытки вывезти из страны «кругляк».

Также Путин поручил запретить компаниям и предпринимателям находиться с заготовительной техникой на лесном участке, если у них нет права на его хозяйственное использование. Президент не исключил возможность изъятия этой техники.

Помимо этого, глава государства предложил запустить федеральную информационную систему лесного комплекса, где будет вестись учет древесины и сделок с ней — от рубки леса до изготовления продукции и ее вывоза. В пилотном режиме система заработает с 1 января 2021 года, а обязательным ее использование станет с 1 июля.

Для контроля за состоянием лесов президент считает нужным задействовать современные дистанционные методы зондирования и беспилотники, ввести должность главного федерального государственного лесного инспектора по субъекту федерации и распространить лесной надзор на транспортировку, хранение и переработку древесины.

В комментариях читатели предположили, что это российский ответ на сворачивание западными странами поставок компонентов для нашего авиапрома:

https://olegmakarenko.ru/1964328.html?thread=767975208#t767975208

Возможно, какая-то связь здесь есть. Но вероятнее, что у правительства просто наконец дошли руки до того, чтобы как следует заняться лесной проблемой (важной, но далеко не самой горячей), да и технологии соответствующие подоспели (к вопросу о том, что такое цифровая экономика).

За последние 20 лет мы достигли колоссальных успехов в переработке нефти на своей территории: построили массу нефтеперерабатывающих заводов, делаем топливо и прочие нефтепродукты у себя. Подобную трансформацию должен пройти и наш лесной экспорт.

Пока что лес приносит меньше денег, чем нефть. Но это может измениться: если ЕС и далее будет упорно отказываться от углеводородов и пластика, снижая их потребление, Россия начнёт экспортировать в Европу экологически чистые дрова и древесину.

2. Евросоюз, — пока что в лице Ирландии, — приказал Фейсбуку хранить данные европейских пользователей в Европе и не передавать в США. В ответ американская соцсеть пригрозила покинуть регион:

https://ria.ru/20200928/facebook-1577850420.html

…столкнувшись с требованием ирландского регулятора, европейский сегмент Facebook, зарегистрированный в Ирландии, исходя из соображений налоговой оптимизации, выбрал тактику угроз, которые та же The Guardian описывает как угрозу “собрать свои игрушки и уйти”. Business Insider описал позицию Facebook в более конкретных терминах:

“Facebook заявил, что может прекратить работу своего основного приложения и Instagram в Европе из-за новых правил, влияющих на то, как он передает данные из Европейского Союза в США”.

Представитель компании подчеркнула, что это заявление (журналисты выудили его из судебных документов, в которых Facebook оспаривает соответствующее предписание ирландского регулятора) не является угрозой покинуть Евросоюз, а всего лишь указывает на то, что приложениям Facebook и Instagram для функционирования нужна именно возможность передавать данные европейских пользователей в США.

С точки зрения европейских критиков, эта позиция звучит довольно неубедительно. Несмотря на то, что с формальной точки зрения убедительность аргументов такого рода будет выяснять ирландская Фемида, на имиджевом (и политическом) уровне Facebook уже проиграл борьбу за европейское доверие.

Колумнист The Guardian, например, крайне недоволен тем фактом, что канал передачи данных европейцев в США не будет перерезан прямо сейчас и что дело отправится в суд: “Я как непрофессиональный читатель полагаю, что здесь много технических проблем, которые заставят юристов работать месяцы или даже годы. В этом случае данные европейских пользователей будут по-прежнему беспрепятственно поступать на серверы Facebook в США, где они будут открыты для слежки со стороны служб безопасности и других служб этой страны — при менее строгом надзоре по сравнению с тем, если бы они хранились на серверах в Европе”.

Несколько лет назад для защиты американской компании хватило бы одного звонка от американского посла, но сейчас, в условиях, когда Евросоюз (в основном за счет усилий Франции и Германии) буквально “выгрызает” для себя статус отдельного субъекта мировой политики, интервенция американских дипломатов только ухудшила бы ситуацию. <…>

В этом контексте ситуация напоминает действия Дональда Трампа, который мотивирует свою рейдерскую атаку на китайскую соцсеть TikTok необходимостью защитить данные американских пользователей от попадания в руки китайских государственных структур, и в отличие от Евросоюза Вашингтон требует именно изменения структуры собственности, а не только локации конкретных серверов.

Когда в России в 2015 году принимался обновленный закон “О персональных данных”, критики действий российских законодателей утверждали, что интернет должен быть свободным и что законы такого рода — это знак авторитарности, технической отсталости и цивилизационной деградации России. На практике оказалось, что и Евросоюз, и США в разных формах действуют исходя из того же принципа, причем российские требования в плане хранения данных в России, как и наказания за нарушение этих норм, — очень мягкие по сравнению с европейскими монструозными штрафами или американским “рейдерством”.

Если Фейсбук уйдёт из Евросоюза — нам от этого только лучше. У европейцев нет собственной раскрученной соцсети, зато наш российский ВК всегда к их услугам.

3. Сгущаются тучи ещё над одной американской интернет-корпорацией. Гугл может пострадать за санкции, которые США и их союзники ввели против китайского Хуавэя:

https://lenta.ru/news/2020/09/30/china_google/

Китай может отомстить США за Huawei с помощью Google. Пекин грозит начать антимонопольное расследование в отношении американской компании. Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники.

Китайская сторона подозревает, что американская компания пользовалась доминирующим положением своей операционной системы Android в борьбе с конкурентами. По данным агентства, предложение начать расследование против Google поступило в 2019 году со стороны китайского технологического гиганта Huawei.

По словам собеседника агентства, китайские власти могут принять решение о начале официального расследования уже в октябре 2020 года. Повлиять на решение может состояние отношений Пекина и Вашингтона.