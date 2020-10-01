Мнение: Агент румынской разведки

01.10.2020, 22:00, Разное

С российским оппозиционером Алексеем Навальным работают специалисты ЦРУ, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, ему уже не первый раз «дают разные инструкции».

Ранее Алексей Навальный заявил в интервью Der Spiegel, что, по его мнению, за его отравлением стоит президент России Владимир Путин. Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал его подлецом и заявил, что господин Путин спас ему жизнь. При этом он обвинил оппозиционера в работе на западные спецслужбы.

В ход пошла последняя карта. Навальный – шпион и агент вражеских разведок. А Путин ему жизнь спас. Гнида неблагодарная этот ваш Навальный. Правда, от чего именно спас, если Навального не травили, неясно. Путин прямо какой-то телефон доверия – спасает наркоманов и алкоголиков.

Самое смешное, что в определенном смысле подозрение в работе с иностранными спецслужбами теперь выглядит вполне разумным. Навального вывели на международный уровень признанием его в качестве "официальной оппозиции". Поэтому логично, что его сейчас в любом случае будут рассматривать как возможного и гипотетического претендента на власть. А раз так – то теперь он в любом случае становится объектом изучения и влияния разных групп, включая и разведсообщества. Раз "свои" работать с ним не хотят, то будут работать чужие. Другой вопрос, что "чужие" будут поумнее и точно не станут грубо и прямолинейно делать из такого человека своего агента. Это мелко и главное – совершенно непродуктивно. Но это тот самый случай, когда все проблемы наша власть создает себе сама своими руками без малейшего понукания со стороны. Банальная тупость всегда страшнее любых многоходовых комбинаций. А уж с тупостью у кремлеских настолько хорошо, что могут ею делиться в промышленных масштабах – и особо не убудет.