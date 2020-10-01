Мнение: Выселили из квартиры и обязали платить ипотеку

01.10.2020, 21:50, Разное

В одном из российских городов произошла нелепая и вместе с тем грустная история. Супруги приобрели трехкомнатную квартиру на вторичке. Для этого, как полагается, взяли ипотеку на 20 лет. Пожили ребята полгода в своем собственном, как им казалось, жилье. Еще и мат.капитал за второго ребенка успели внести, долг уменьшили. И жили бы счастливо дальше, но тут к жильцам заглянул участковый, который объявил, что у трешки есть другой собственник, который живет в Подмосковье и недоумевает, что за движения происходят с его квартирой. В общем, семью с детьми выставили на улицу. При этом долг перед банком – это, конечно, святое и никто его не отменял.

Оказалось, что собственником является пенсионер, который еще 10 лет назад переехал поближе к столице, а в его квартире жили предприимчивые родственники, у которых и возникла потрясающая идея продать жилплощадь по поддельным документам. Первым покупателем была женщина, которая хоть и была обманута мошенниками, но оказалась более везучей – вовремя продала квартиру нашим ипотечным героям.

Пострадавшие попытались оспорить решение об освобождении жилплощади, но суды проиграли. В конце сентября они съехали на съемную квартиру.

Сдаваться ребята не планируют и собираются вернуть потраченные на квартиру деньги.

Вот так и покупай жилье! Платишь за первичку – сроки сдачи могут сдвинуть на несколько лет или вообще есть риск, что жилье так и не будет достроено. Берешь вторичку – тоже могут кинуть. Не нае*** – не проживешь что ли? А про банки, их проценты я вообще молчу. Это тема для отдельного поста.

Вам известны подобные истории? Насколько частое явление?