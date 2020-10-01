Американский суд потребовал от Сноудена 5,2 млн долларов для властей США

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01.10.2020, 21:48, Новости дня

Американский суд потребовал, чтобы Эдвард Сноуден передал правительству США 5,2 млн долларов, которые он получил за книгу «Личное дело», а также любые будущие доходы, связанные с книгой, сообщил минюст США.

Согласно постановлению суда, любая прибыть от книги, а также доходы за 56 публичных выступлений должны быть переданы правительству США, передает РИА «Новости».

«Эдвард Сноуден нарушил свои обязательства по отношению к США и его незаконные финансовые прибыли должны быть переданы правительству», – сообщил заместитель генерального прокурора Джеффри Розен.

В американском министерстве пояснили, что этот иск не связан с другим иском по делу о разглашении секретной информации.

Ранее телеканал CNN со ссылкой на адвоката Лоренса Ластберга сообщил о согласии Сноудена совершить выплату в размере более 5 млн долларов в качестве штрафа в связи с публикацией в прошлом году книги «Личное дело» без согласия американских властей и в нарушение контракта, подписанного с АНБ и ЦРУ.

Однако позже адвокат Анатолий Кучерена, представляющий интересы Сноудена в России, опроверг сообщение о его согласии выплатить властям США более 5 млн долларов.



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