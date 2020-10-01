 

В Счетной палате призвали ускорить инвентаризацию российских лесных ресурсов

01.10.2020, 21:48, Новости дня

«Мы уверены, что это даст старт серьезным изменениям в лесной отрасли», – сообщил газете ВЗГЛЯД аудитор Счетной палаты Михаил Мень, комментируя итоги совещания с участием президента, посвященного борьбе с криминализацией российской деревообрабатывающей промышленности.

«Есть управленческий принцип: то, что мы не измеряем, тем мы не управляем. По результатам наших проверок стало ясно, что у государства пока нет четкого понимания объемов российского леса», – признал аудитор Михаил Мень. В Счетной палате РФ он курирует контроль за расходованием средств в сфере природопользования и АПК. По словам аудитора, власти пока не представляют себе сегодняшнюю структуру леса, поскольку не проводится таксация (определение объема срубленных и растущих деревьев), хотя она должна проводиться раз в 10 лет. Эту проблему как самую острую Мень призвал решить в первую очередь.

Второй острой проблемой аудитор счел подготовку реформы управления в лесной сфере. «В 2007 году отдали полномочия в регионы. Сейчас идет разговор о возвращении этих полномочий на федеральный уровень. Хорошо. Но надо понять, как? Будет создана какая-то госструктура? Здесь нужны четкие административные решения», – отметил аудитор.

Что касается запрета на вывоз кругляка, о котором накануне объявил президент Владимир Путин, то это решение Мень назвал вынужденным. «Любая переработка, тем более в лесной отрасли, дает другую прибавочную стоимость. Но для этого нужны сперва инвестиции в производство», – отметил он.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Владимир Путин потребовал провести жесткую декриминализацию российской лесной отрасли. Президент велел с 1 января 2022 года полностью запретить экспорт кругляка – необработанных или грубо, только для вида, обработанных материалов хвойных и ценных лиственных пород. А уже с 1 января следующего года в пилотном режиме, а с начала июля в обязательном порядке заработает система учета древесины и контрактов по ее поставкам.



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