 

Карабах сообщил о спасении местными врачами французского журналиста

01.10.2020, 21:48, Новости дня

Карабахские медики спасли жизнь журналиста Le Monde, пострадавшего в результате артиллерийского обстрела в Мартуни, сообщил МИД непризнанной Нагорно-Карабахской Республики.

МИД НКР сообщил в Telegram, что «арцахским врачам удалось спасти жизнь французского журналиста», который был «тяжело ранен» при обстреле со стороны «азербайджанских вооруженных сил в городе Мартуни».

Напомним, двое журналистов французского издания Le Monde пострадали при ударе азербайджанских военных в Карабахе, их доставили в местную больницу. Сообщалось, что Ален Кавали находится в стабильно тяжелом состоянии, Рафаэль Ягобзаде – в состоянии средней тяжести. Их прооперировали.

Под обстрел в Мартуни также попал заместитель главного редактора российского телеканала «Дождь» Дмитрий Еловский.

В результате обстрелов пострадали и другие сотрудники СМИ.



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