В правительстве Армении сообщили о смерти 1280 военных Азербайджана в Нагорном Карабахе

01.10.2020, 21:45, Новости дня

С начала конфликта в Нагорном Карабахе погибло 1280 азербайджанских военнослужащих, 2700 получили ранения. Об этом 1 октября сообщил вице-премьер Армении Тигран Авинян в инфографике, которую он разместил на своей странице в Facebook.

По информации Авиняна, также среди потерь Азербайджана – 181 танк, 90 беспилотников, 12 вертолетов и четыре самолета.

https://www.facebook.com/tigran.avinyan/posts/2586828931621511

27 сентября в Нагорном Карабахе вспыхнули масштабные боевые действия. Министерство иностранных дел Армении сообщило об обстреле населенных пунктов, министерство обороны Азербайджана обвинило Армению в “масштабной провокации” и обстреле позиций азербайджанской армии. Азербайджан заявил о погибших и раненых мирных жителях в результате обстрела со стороны Армении.

Турция заявляла о поддержке Азербайджана в конфликте с Арменией. Президент Турции Реджеп Эрдоган сказал, что Армения должна покинуть оккупированную ею территорию Нагорного Карабаха.

Россия призвала Турцию и другие страны убедить Азербайджан и Армению вернуться к мирному урегулированию.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян 29 сентября заявили, что страны сейчас не готовы к переговорам об урегулировании обострившегося конфликта вокруг Нагорного Карабаха.

30 сентября министерство обороны Нагорного Карабаха опубликовало список погибших военнослужащих в результате столкновений на армянско-азербайджанской границе. В списке 23 фамилии, включая летчика сбитого Су-25.

По данным агентства “Sputnik Армения”, потери армянских сил выросли до 103 человек.

В 1991 году Нагорный Карабах при поддержке Армении объявил о независимости от Азербайджана. Это привело к боевым действиям, продлившимся до 1994 года. Вооруженный конфликт завершился подписанием Бишкекского протокола о перемирии и прекращении огня, но время от времени между сторонами возникают вооруженные столкновения. За время конфликта в регионе погибло более 30 тыс. человек. Азербайджан считает Нагорный Карабах оккупированной Арменией территорией.