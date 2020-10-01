“Негативно влияет на экономику”. Виктор Ляшко считает, что сейчас в Украине не нужно вводить жесткий карантин

01.10.2020, 21:45, Новости дня

Жесткие карантинные ограничения в Украине сейчас вводить нецелесообразно, считает замминистра здравоохранения, главный санврач страны Виктор Ляшко. Об этом он заявил в интервью “Українському радіо”, которое вышло 1 октября.

“Когда мы говорили о марте – апреле, у нас были своевременно введены жесткие карантинные ограничения. И в Украине не было пикового роста количества случаев коронавирусной болезни. За это время мы подготовили систему здравоохранения и четко понимаем, что нельзя вводить такие жесткие меры, поскольку это весьма негативно влияет на экономику. И мы ищем золотую середину между экономическими и эпидемическим ограничениями, чтобы и страна работала, и система здравоохранения справлялась”, – заявил он.

Ляшко добавил, что карантинные ограничения, которые действуют сегодня, предусматривают ряд санитарных норм: ношение маски, соблюдение дистанции и мытье рук.

“Бизнесу – создать условия, чтобы люди могли придерживаться [санитарных норм]. Перевозчикам – создать условия, чтобы можно было придерживаться [норм], чтобы не было скопления в автобусах и чтобы люди были только в масках. Органам местного самоуправления и мэрам городов – создать дополнительный подвижной состав на маршрутах, где есть пиковая нагрузка, чтобы не было скопления. Это комплексная работа, которая должна давать результат. К сожалению, в некоторых городах люди не придерживаются санитарных норм, и это приводит к тому, что есть инфицирование, обмен инфекцией между контактами и увеличение количества случаев коронавирусной болезни”, – сказал он.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В марте Украина ввела карантин в связи с эпидемией.

20 мая из-за пандемии COVID-19 Кабмин ввел так называемый адаптивный карантин, в соответствии с которым региональные власти получили право ослаблять ограничительные меры при условии соответствия минимальным требованиям по количеству заболевших, загруженности больниц и количеству проведенных тестов.

22 июля Кабинет Министров издал постановление, которым действие адаптивного карантина на территории страны продлевается до 31 августа. В зависимости от эпидемической ситуации в регионе или в отдельных административно-территориальных единицах устанавливается “зеленый”, “желтый”, “оранжевый” или “красный” уровень эпидемической опасности распространения COVID-19.

26 августа в Украине продлили адаптивный карантин до 1 ноября.

В Украине коронавирусом по состоянию на 1 октября заразилось 213 тыс. человек, 4193 пациента умерло, 94 443 выздоровело. Второй день подряд в стране фиксируют рекордное количество новых случаев коронавирусной инфекции – 29 сентября в стране подтвердили 4027 случаев COVID-19, за прошлые сутки – еще 4069.

Глава офиса Всемирной организации здравоохранения в Украине Ярно Хабихт заявил в интервью Общественному, которое опубликовали 1 октября, что до конца 2020 года в Украине ежедневно будут фиксировать 7–9 тыс. новых случаев коронавирусной инфекции.