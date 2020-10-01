УЕФА разрешил проводить международные матчи в присутствии зрителей

01.10.2020, 21:45, Новости дня

На международных футбольных матчах со следующей недели смогут присутствовать зрители, если это не противоречит местным противоэпидемическим правилам. Такое решение 1 октября принял исполком УЕФА, сообщается на сайте организации.

Количество зрителей будет ограничено 30% от вместимости стадиона. Гостевым фанам пока не разрешат посещать игры.

В решении исполкома оговорено, что матчи под эгидой УЕФА нельзя проводить со зрителями, если это не разрешено местными властями. Кроме того, предел в 30% допустим только в том случае, если на внутренних соревнованиях он не ниже.

Социальное дистанцирование будет обязательным для всех болельщиков, должны применяться дополнительные меры предосторожности, такие как ношение масок, говорится в решении исполкома.

На ослабление мер безопасности европейские футбольные чиновники пошли после успешного проведения встречи за Суперкубок Европы в Будапеште. На матче “Баварии” и “Севильи” 24 сентября присутствовало более 15 тыс. болельщиков.

По словам президента УЕФА Александра Чеферина, 27 стран Европы уже разрешили частично заполнять трибуны на матчах внутренних турниров. Сегодняшнее решение унифицирует нормы допуска фанов на игры в условиях пандемии, отметил он.

С 8 октября в Европе состоятся очередные матчи Лиги наций.

В связи со вспышкой коронавируса УЕФА в марте прервал розыгрыш еврокубков и отменил матчи сборных. После возобновления международных турниров в августе все игры проходили при пустых трибунах.