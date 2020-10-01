Российский омбудсмен Москалькова поддержала возбуждение дела по отравлению Навального

01.10.2020, 21:45, Новости дня

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова поддержала возбуждение уголовного дела для расследования обстоятельств отравления российского оппозиционера Алексея Навального. Об этом она заявила российскому агентству “Интерфакс” 1 октября.

Москалькова придерживается такой идеи, поскольку, по ее словам, все заинтересованы в установлении истины в этой ситуации (имеется в виду отравление Навального. – “ГОРДОН”).

Российский омбудсмен признала большой общественный резонанс в связи с отравлением оппозиционера. Она ожидает от Германии заключение экспертов и надеется на показания самого Навального.

20 августа самолет, на котором Навальный летел из Томска в Москву, экстренно сел в Омске из-за ухудшения состояния политика. Навальный находился в токсикореанимации больницы скорой медицинской помощи №1 в Омске без сознания. Утром 22 августа его на самолете доставили в берлинскую клинику “Шарите”.

2 сентября немецкое правительство сообщило, что в организме Навального нашли следы вещества, похожего по составу на “Новичок”. Биологический материал, отобранный у политика, исследовала специальная лаборатория вооруженных сил Германии. Факт отравления Навального ядом из группы “Новичок” подтвердили также лаборатории во Франции и Швеции.

В министерстве иностранных дел РФ сказали, что заявления Берлина об отравлении Навального не подкреплены фактами. Глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин утверждает, что на момент вылета в Германию следов яда в организме политика не было.

Навальный был в коме 18 дней. Врачи “Шарите” сообщили 7 сентября о выведении Навального из медицинской комы и отключении от аппарата искусственной вентиляции легких. 14 сентября немецкие врачи проинформировали, что политик чувствует себя лучше и уже поднимается на ноги. 22 сентября Навального выписали из клиники “Шарите”.

Пресс-секретарь оппозиционера Кира Ярмыш рассказывала, что процесс реабилитации в Германии займет “много времени”: “Это явно вопрос не нескольких дней и, наверное, даже не пары недель”.

В интервью немецкому изданию Der Spiegel, опубликованном 1 октября, Навальный напрямую обвинил президента России Владимира Путина в своем отравлении. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков назвал подобные обвинения “абсолютно безосновательными и недопустимыми” и заявил, что с оппозиционером “работают специалисты Центрального разведывательного управления Соединенных Штатов Америки”.

Оппозиционер в ответ заявил, что подает на Пескова в суд.