Минтруд и макджоб

01.10.2020, 21:40, Разное

Упражнение в арифметике МРОТ, или кто хочет, чтобы мы остались бедной страной.

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в РФ теперь будут считать по-новому, сообщает правительство, — со следующего года размер МРОТ будет составлять 42 % от медианной заработной платы. По замыслу начальства, это должно помочь победе над бедностью. К сожалению, это так не работает.

Фото: ТАСС

Медианная зарплата, от которой теперь будет рассчитываться МРОТ, — это сумма, больше которой получают 50 % работников (соответственно, 50 % занятых получают меньше). Сумма эта, мягко говоря, невелика — по данным Росстата, в 2019 году медианный среднедушевой доход по РФ составил 26 365 руб. в месяц, соответственно, новый МРОТ будет 12 792 руб. Предыдущий МРОТ составлял 12 130 рублей. Разница — 662 рубля. Восемь долларов.

«Нет, вы не понимаете», — могли бы сказать в Минтруда. Новый подход к оценке МРОТ обеспечит более быстрый рост доходов работающих граждан, говорит замминистра труда и социальной защиты Андрей Пудов.

«Изучив международный опыт, имея ту самую историю с разнонаправленными векторами — инфляцией, чтобы она была меньше, и ростом реальных доходов, мы пришли к выводу, что наиболее разумным с точки зрения движения дальше является вариант, в котором мы берем за основу расчета МРОТ медианные заработные платы», — объяснил заместитель министра.

Если кто не понял смысл выражения «разнонаправленные вектора инфляции и роста доходов», объясняю еще раз. Замминистра имел в виду, что прожиточный минимум рассчитывается из стоимости потребительской корзины (начальство уверено, что можно прожить на 12 тысяч рублей в месяц), а снижение уровня инфляции — важная государственная задача. Получается, что потребительская корзина может и подешеветь, в то время как повышение уровня доходов тоже важная государственная задача, которую никак не удается решить. Чтобы привести и прожиточный минимум, и МРОТ, их будут считать в процентах от медианной зарплаты — вот тут-то мы и заживем. Тем более что, по словам начальника по труду, именно так предписывает международный опыт.

И вот тут что-то подсказывает мне, что международный опыт мы изучили как-то не до конца, и установление МРОТ, а также прожиточного минимума в странах первого мира не исчерпывается вычислением процентов от медианных зарплат.

С одной стороны, замминистра говорит чистую правду: на этом уровне — около 40 % от медианной зарплаты — МРОТ находится в таких странах как, Ирландия, Канада, Япония, Мексика и более близкие к нам Эстония или Словакия. В США МРОТ даже меньше — примерно 35 % от медианной зарплаты (примерно — потому что трудовое законодательство в Штатах сложное, и уровень МРОТ зависит не только от федерального правительства, но и от законов штатов и отдельных округов).

Но, с другой стороны, если мы посмотрим на МРОТ в «абсолютных цифрах», мы увидим совсем другую картину.

Например, та же Канада (вполне сырьевая страна, как и РФ) имеет подушевой ВВП в размере 46 212 долларов в год (или 3851 доллар в месяц). Минимальная зарплата в Канаде колеблется в интервале от 11 до 15 канадских долларов в час, а в пересчете на доллары США составляет примерно 21 920 долларов в год или 1827 долларов в месяц.

Делим 21 920 на 46 212 (или 1827 на 3851). Умножаем результат на 100 %. И получаем, что канадский МРОТ составляет 47,4 % от подушевого ВВП.

Новый российский МРОТ по текущему курсу в долларах составляет 164 доллара в месяц или 1968 долларов в год. Российский подушевой ВВП равен 11 162 долларам в год. То есть российский МРОТ — это 18 % от подушевого ВВП.

Доля подушевого ВВП, которую РФ определяет как «минимальную зарплату», — в 2,6 раза ниже, чем в Канаде.

Можно посчитать и иначе — если уж Министерство труда учит нас ориентироваться на международный опыт. Подушевой ВВП РФ меньше, чем подушевой ВВП Канады, в 4,14 раза (разделить 46 212 на 11 162).

А российский МРОТ, выраженный в долларах, меньше канадского МРОТ в 11,1 раза (разделить 21 920 на 1968). На порядок ниже. Так плохо работаем или тут что-то другое?

Зафиксируем еще раз: на оплату труда канадская экономика выделяет значительно большую долю средств, чем российская, — и ничего страшного не происходит, развивается себе.

Ну, это потому, что зарплаты в Канаде выше, могли бы возразить в Министерстве труда. А вот это большой вопрос — что важнее? МРОТ высок, потому что высоки зарплаты? Или зарплаты высоки, потому что высок МРОТ?

Для ответа на этот вопрос нам надо разобраться, какую работу следует оценивать по минимальной ставке. Очевидно, такую, которая доступна каждому, кто готов пройти минимальное обучение и выполнять простейшие задачи, действуя по алгоритму. Например, знаменитая сеть фастфудов, кроме бургеров, подарила нам термин «макджоб», означающий тяжелый труд, не требующий большой квалификации, за «минимальную зарплату». Именно там и трудятся минимально квалифицированные работники, получающие минимальный американский (или канадский) почасовой МРОТ, на порядок превышающий российский.

Та же самая система фастфудов существует и в России. Требования к квалификации «члена бригады ресторана» одинаковы в обеих странах. Но российский «макджоб» обещает (и выплачивает) своим сотрудникам официальную зарплату ближе к средней зарплате по конкретному городу. Это небольшая зарплата. Но — никакого «МРОТ в размере 42 % от медианной зарплаты» за «макджоб» в РФ никто не предлагает. Фастфуд конкурирует с другими предприятиями за сотрудников, и, если он вздумает заплатить «российский МРОТ», к нему никто не пойдет на работу.

Но уже все «работы», требующие более высокой квалификации, оплачиваются выше. Но не в РФ — там за «макджоб» и за работу, требующую высшего образования, наниматель может назначить примерно одну и ту же сумму.

Ладно, возразят мне, зачем нам сравнивать РФ с Канадой и Америкой, давайте ориентироваться на страны Восточной Европы — которые ближе к РФ по тому же подушевому ВВП. Давайте сравним!

Например, Румыния — с ее подушевым ВВП в 12 482 доллара в год — находит возможным платить МРОТ в размере 521 доллара в месяц или 6252 долларов в год — в 3,2 раза больше российского. Или, считая в «долях от подушевого ВВП», в 2,7 раза больше. Что, Румыния такая уж богатая страна? Подушевой ВВП Польши — 14 900 долларов в год, минимальная зарплата — 688 долларов в месяц. И, самое интересное, обе эти страны демонстрируют высокие темпы роста экономики.

Именно потому, что у них высокий МРОТ, мог бы сказать нобелевский лауреат Пол Ромер.

Его теория экономического роста предполагает, что драйвером модернизации и инвестиций в инновации является именно рост доходов. Упрощенно это можно представить так — необходимость платить высокие зарплаты заставляет предпринимателя инвестировать в высокопроизводительное оборудование.

Такое оборудование требует высокой квалификации работников. Высокая квалификация требует инвестиций в обучение, а квалифицированные работники легче находят себе работу, что вынуждает работодателей повышать им зарплаты. Высокие зарплаты — высокий спрос на товары и услуги, что тянет за собой развитие других бизнесов.

А как быть с теми, чья квалификация не соответствует растущим требованиям? Ну что же, безработица на фоне высоких зарплат — это сигнал для инвестора — здесь платежеспособный спрос и есть доступная рабочая сила. А чтобы наниматель не выкручивал руки работнику и не ронял цены на рынке труда — действует и МРОТ, и пособия по безработице. В высоких зарплатах и развитии бизнеса заинтересована и власть — она сможет собирать и распределять больший объем налогов.

Так что, если вы хотите модернизации и роста экономики, начните с увеличения доли ВВП, направляемой на зарплаты, хотя бы в полтора раза.

Но нет, наше начальство это сделать не может! В том числе и потому, что рост зарплат сразу отнимет последнее конкурентное преимущество российских «экспортеров» и «товаропроизводителей» — низкую долю заработной платы в издержках производства. Если она будет высокой — окажется, что производство — с меньшими рисками — проще организовывать в той же Румынии или Польше.

Да и вообще — там, где экономика строится вокруг добычи и экспорта сырья, перераспределения бюджетных средств и эвакуации капиталов властной верхушки, никакой высокий МРОТ (и вообще рост доходов) хозяевам страны не нужен. Еще и потому, что, наполняя бюджет сырьевыми доходами, в случае роста зарплат в экономике они будут вынуждены больше платить своим вооруженным наемникам, а значит — сократить свою долю сырьевой ренты. А еще высокие зарплаты будут означать рост спроса на импорт, чего начальство, одержимое «импортозамещением», допускать никак не хочет. Кроме того, при зарплате даже в шестьсот долларов стодолларовая «выплата на детей» выглядит совсем не таким царским подарком, как при зарплате в триста долларов.

Так что новая методика расчета МРОТ росту ваших доходов вряд ли поможет. Если уж совсем углубляться в международный опыт, то в Финляндии, Дании, Швеции — странах с очень высоким уровнем социальной защиты — никакого определенного законодательством уровня МРОТ нет, работники и наниматели как-то решают этот вопрос между собой, и никто особо не бедствует, и зарплаты высоки. Так что дело тут не в «процентах от медианной зарплаты», а в чем-то другом. Ну да, в этих странах уровень оплаты труда регулируется, в том числе и через социальные пособия, — никто не будет предлагать зарплату меньше, чем сумма, которую человек может получить, не работая вообще.

Да, к слову — в этих странах еще и низкий уровень коррупции, и это не простое совпадение — там, где в любом бизнес-проекте высок уровень затрат на оплату труда людей, много украсть не получится.

Дмитрий Прокофьев

экономист, автор канала moneyandpolarfox