 

Компания Fiat готовится выпустить новую версию электрокара 500 EV

01.10.2020, 21:30, Новости дня

Итальянский автогигант Fiat намерен стартовать продажи новой версии электрокара 500 EV, который оснащается дополнительной дверью.

Более того, уже в нынешнем месяце состоится выход в продажу новой модели, тогда как разработчики намерены продемонстрировать публике трехдверный экземпляр 500 EV. В свою очередь, новинка получила компактную дверь, которая позволит существенно упростить процесс посадки в салон электрокара. Благодаря предложенной особенности масса кузова уменьшилась на 30 кг.

Известно также, что трехдверный экземпляр 500 EV получит название Trepiuno и будет доступен уже в следующем году. Напомним, уже ранее состоялся выход электрического кабриолета и хетчбэка на базе модели 500 EV.



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