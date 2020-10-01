Нарушения менструального цикла могут говорить о риске ранней смерти

01.10.2020, 21:25, Разное



1

минута

Регулярность месячных у женщин – важный маркер состояния их здоровья, подчеркивает новое исследование, опубликованное в The BMJ. Согласно новым данным, у женщин со слишком долгим циклом и нерегулярными месячными повышен риск смерти в возрасте до 70 лет.

Ученые из Школы общественного здравоохранения Т.Х. Чана Гарвардского университета проанализировали данные о здоровье и менструальном цикле почти 80 тысяч женщин, которые ранее участвовали в крупном «Исследовании здоровья медсестер II».

Исследование показало, что у женщин с менструальным циклом дольше 40 дней и нерегулярными месячными риск преждевременной (ранней) смерти выше, чем у женщин с регулярным циклом обычной (26-31 день) длительности.

Риск преждевременной смерти был повышен на 39% у женщин, менструальный цикл которых был нерегулярным, когда им было 29-46 лет. Основной причиной такой ранней смертности были болезни сердечно-сосудистой системы. Этот риск был немного выше для курящих женщин.

Авторы считают, что их исследование закрывает существенный пробел в данных о женском здоровье. По их мнению, причины, которые делают менструальный цикл нерегулярным, влияют и на общее здоровье и продолжительность жизни. Они приводят пример синдрома поликистозных яичников. При этом состоянии месячные нерегулярны. В то же время, оно связано с повышенным риском сахарного диабета, гипертонии и рака матки.

Авторы считают, что женщины всегда должны сообщать врачам о нарушениях менструального цикла. Врачи, в свою очередь, обязаны помнить, что нарушения месячных могут говорить о других проблемах со здоровьем, которые требуют коррекции.