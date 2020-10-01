В Палате представителей обсуждается необходимость осудить отравление Навального

01.10.2020, 21:20, Новости дня

Комитет по международным делам Палаты представителей проводит доработку законодательных инициатив по ряду важных внешнеполитических вопросов.

В частности, обсуждается необходимость осудить отравление российского оппозиционера Алексея Навального и призвать к решительной реакции со стороны США и всего мирового сообщества.

Напомним, что власти Германии, куда Навальный был доставлен на лечение, пришли к выводу, что его отравили нервно-паралитическим веществом из группы «Новичок».

Члены комитета также обсуждают необходимость подчеркнуть, что деятельность российского бизнесмена Евгения Пригожина и связанных с ним компаний представляет угрозу для национальных интересов и безопасности США, а также их союзников и партнеров. Ранее в этом месяце Министерство финансов США ввело санкции в отношении лиц и организаций, связанных с Пригожиным и причастных к кампании распространения российского влияния в мире.

На повестке дня стоит и вопрос о политзаключенных в России. Предлагается осудить практику лишения свободы по политическим мотивам и призвать к немедленному освобождению политзаключенных в Российской Федерации. Законодатели также хотят призвать правительство США ввести санкции в отношении лиц, ответственных за подобные нарушения прав человека.

Еще одна важная тема – судьба американца Тревора Рида, который был несправедливо приговорен к 9 годам заключения в российской тюрьме. В конце июля суд в Москве признал 29-летнего бывшего морского пехотинца виновным в нападении на двух полицейских. Ранее в сентябре группа законодателей внесла в Комитет по международным делам проект резолюции, требующей, чтобы президент России Владимир Путин немедленно освободил Рида.

Кроме того, обсуждается необходимость запретить участие России в «Большой семерке», из которой ее исключили в 2014 году в ответ на аннексию Крыма.