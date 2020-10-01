Франция обвинила Турцию в отправке сирийских джихадистов в Нагорный Карабах

01.10.2020, 21:20, Новости дня

Президент Франции Эммануэль Макрон в четверг обвинил Турцию в отправке сирийских джихадистов в Нагорный Карабах, что, по его словам, меняет ситуацию.

Турция, являющаяся близким союзником Азербайджана, отрицает, что отправляет наемников для участия в боевых действиях.

«Теперь у нас есть информация, которая указывает на то, что сирийские боевики из джихадистских группировок прошли через Газиантеп (юго-восточная Турция), чтобы добраться до театра военных действий в Нагорном Карабахе, – сказал Макрон журналистам по прибытии на саммит ЕС в Брюссель. – Это очень серьезный новый факт, который меняет ситуацию».

Ранее в четверг США, Франция и Россия призвали к немедленному прекращению огня. Эти три страны являются сопредседателями Минской группы ОБСЕ, созданной в 1992 году в качестве посредника в мирном урегулировании конфликта из-за спорного анклава.

Как сообщается в заявлении пресс-службы Макрона, он обсуждал этот вопрос с российским президентом Владимиром Путиным во время телефонного разговора.

«Они также отметили обеспокоенность по поводу отправки Турцией сирийских наемников в Нагорный Карабах», – говорится в сообщении.