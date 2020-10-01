 

Франция обвинила Турцию в отправке сирийских джихадистов в Нагорный Карабах

01.10.2020, 21:20, Новости дня

Президент Франции Эммануэль Макрон в четверг обвинил Турцию в отправке сирийских джихадистов в Нагорный Карабах, что, по его словам, меняет ситуацию.

Турция, являющаяся близким союзником Азербайджана, отрицает, что отправляет наемников для участия в боевых действиях.

«Теперь у нас есть информация, которая указывает на то, что сирийские боевики из джихадистских группировок прошли через Газиантеп (юго-восточная Турция), чтобы добраться до театра военных действий в Нагорном Карабахе, – сказал Макрон журналистам по прибытии на саммит ЕС в Брюссель. – Это очень серьезный новый факт, который меняет ситуацию».

Ранее в четверг США, Франция и Россия призвали к немедленному прекращению огня. Эти три страны являются сопредседателями Минской группы ОБСЕ, созданной в 1992 году в качестве посредника в мирном урегулировании конфликта из-за спорного анклава.

Как сообщается в заявлении пресс-службы Макрона, он обсуждал этот вопрос с российским президентом Владимиром Путиным во время телефонного разговора.

«Они также отметили обеспокоенность по поводу отправки Турцией сирийских наемников в Нагорный Карабах», – говорится в сообщении.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

23.09 / “Ключевые шаги должна сделать Россия”. Зеленский хочет видеть большее стремление Москвы к достижению мира на Донбассе

02.08 / Помпео: Трамп примет меры по поводу китайских софтверных компаний в ближайшие дни

20.08 / Вучич анонсировал визит Путина в Сербию в октябре

30.06 / В Москве трагически погиб известный танцор и хореограф Максим Парфенов

02.07 / Рубль вырос к доллару и евро

18.07 / В Одесской области в ДТП погибли шесть человек, в том числе четверо 23-летних бывших одноклассников

20.08 / Новый минивэн Hyundai обнаружили в Китае

26.08 / Западные СМИ впечатлила беспилотная «Армата»

22.09 / Медведев рассказал о предотвращенных терактах на транспорте

14.08 / Обманувшего британский флот лейтенанта оставят на службе из-за нехватки кадров

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска