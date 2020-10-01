Зара прокомментировала слухи о романе с бойцом Артемом Лобовым

01.10.2020, 21:15, Разное

Не так давно появились слухи о том, что Зара встречается с бойцом смешанных боевых искусств, 34-летним Артемом Лобовым, который тренируется в команде Конора Макгрегора и является его основным спарринг-партнером. Причиной этих слухов стали совместные снимки певицы и спортсмена, но позднее выяснилось, что Зара и Артем вместе снялись в ее новом клипе на песню “Нравится”. Пришлось ли им “играть в любовь” или между ними действительно нечто большее, чем дружба, Зара рассказала HELLO!.

Зара и Артем Лобов С Артемом мы знаем друг друга достаточно давно. Идея снять в клипе именно его пришла мне в голову, как только я первый раз пропела слова – “мне руки его нравятся” – из новой своей песни. Уже не помню точно, когда я увидела впервые бой, в котором участвовал Артем. Но эти руки – все в крови, его сила духа, выносливость и сила воли меня покорили. Это чувствовалось в каждом ударе. Именно руки я запомнила надолго. Поэтому, когда мы начали подготовку к съемкам клипа, я сразу же позвонила Артему. И я рада, что он сразу согласился и, более того, прилетел из Ирландии в Америку. Мне кажется, мы сняли прекрасную историю о чувствах девушки у которой любимый – боец. За время съемок мы очень сблизились. Мы много общаемся и по сей день. Конечно, в связи с карантином и невозможностью выезжать заграницу все сильно усложнилось. Я покорена силой духа Артема. И совершенно точно приеду на его бой 12 декабря в Марсель. Верю, он одержит победу. Артем замечательный. Ну, а что будет дальше… кто знает. Пока не хочу загадывать, – рассказала Зара. Напомним, Зара была замужем дважды: в 2004-м она обвенчалась с сыном губернатора Санкт-Петербурга Валентины Матвиенко, вице-президентом по информационным технологиям банка “Санкт-Петербург” Сергеем Матвиенко. Но их брак просуществовал всего полтора года. В 2008-м Зара стала женой начальника Управления фармации Департамента здравоохранения города Москвы Сергея Иванова. Через два года, в 2010-м, у пары родился сын Даниил, а еще через два, в 2012-м – сын Максим. Этот брак также распался – в 2016 году.