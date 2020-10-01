Мастерство перевоплощений: 5 ярких ролей Юлии Снигирь

01.10.2020, 21:15, Разное

Юлия Снигирь когда-то оставила профессию учителя английского языка и ничуть об этом не пожалела. По случайному стечению обстоятельств попав в актерскую среду, она быстро завоевала любовь зрителей и стала востребованной среди режиссеров, в числе которых и легендарный Паоло Соррентино. За последние несколько лет Снигирь попробовала себя чуть ли не во всех жанрах: работала на одной площадке с Брюсом Уиллисом в знаменитом блокбастере “Крепкий орешек”, бросала влюбленные взгляды в сторону героя Василия Степанова в “Обитаемом острове” Федора Бондарчука и получила благословение у “нового папы” в исполнении Джуда Лоу. В новом сериале КиноПоиск HD “Просто представь, что мы знаем” роль у Снигирь тоже примечательная: перед зрителями она предстает… в инвалидном кресле. Об этих и других важных и необычных ролях актрисы – в нашем материале.



“Обитаемый остров”



Юлия Снигирь проснулась знаменитой в 2009 году, после премьеры фильма Федора Бондарчука “Обитаемый остров”, снятого по одноименному роману советских писателей-фантастов Аркадия и Бориса Стругацких. Фантастическая антиутопия рассказывает историю землянина Максима (Василий Степанов), который попал на постапокалиптическую планету Саракши и встал на путь борьбы с местным тоталитарным режимом. Снигирь сыграла официантку Раду Гаал, возлюбленную главного героя, и осталась страшно недовольна собственной актерской работой. По словам самой Юлии, после “Обитаемого острова” ее долго преследовало ощущение, что ни один режиссер больше не посмотрит на нее как на серьезную артистку и она останется актрисой одной роли. Но опасения оказались напрасными. Несмотря на неоднозначную реакцию критиков и зрителей на сам фильм, образ Рады Гаал покорил не одно мужское сердце, а карьера самой Снигирь резко пошла в гору.

“Атомный Иван”



Незаслуженно малоизвестная картина Василия Бархатова “Атомный Иван” стала первой заметной и долгожданной ролью Снигирь в жанре комедии. Главный герой – потомственный энергетик Ваня (Григорий Добрыгин), который обслуживает одну из крупнейших атомных станций. Ваня сомневается в выборе профессии, но однозначно уверен в безумной любви к своей однокурснице Тане, которую как раз и сыграла Юлия Снигирь. Ее героиня сильна, амбициозна и очень увлечена своим делом. Она не понимает метаний партнера и не спешит отвечать на его чувства. Но внезапные события в атомном городе дают Ване новый шанс обрести любовь.

Съемки фильма проходили на реальной атомной станции. В интервью журналистам Юлия рассказывала, что самым ярким ее впечатлением была сцена в машинном зале, где постоянная температура воздуха около 50 градусов. Сотрудники станции заходят туда ненадолго, а вот актерам пришлось там “попотеть”, отыгрывая дубли.

“Новый папа”



Несмотря на несколько ранних голливудских работ, мировой кинематограф запомнил имя строгой русской красавицы Снигирь только в этом году после съемок в “Новом папе” (продолжение культового сериала “Молодой папа”) режиссера-легенды Паоло Соррентино. В серии с Юлией зрителей ждет душераздирающий драматический сюжет о безутешной католичке Еве, положившей жизнь на уход за своим тяжелобольным ребенком, а также безупречно эстетически выверенная (в стиле Соррентино) сцена “Мадонны с младенцем” в ванной и головокружительная трансформация героини в стенах Венецианского палаццо. По сюжету во время беременности Еве сообщили о проблемах с плодом, но она отказалась от аборта. Спустя 11 лет в жизни ее семьи появляется Ленни Белардо (новый Папа Римский в исполнении Джуда Лоу), который дарит женщине самое главное – надежду на исцеление.

“Хороший человек”



В новом проекте Константина Богомолова “Хороший человек” Юлия получила главную роль – столичного следователя Евгении Ключевской, которая приехала в провинциальный Вознесенск расследовать череду загадочных убийств (сериал снят по мотивам нашумевшей истории ангарского маньяка Михаила Попкова). На первый взгляд, героиня умна, талантлива, независима и непоколебима, но, как и в любом живом человеке, под маской сильной женщины скрываются психологические травмы и внутренние комплексы, которые и свяжут судьбу героини с убийцей. В своих интервью Юлия признается, что проблемы Евгении близки и ей самой – ведь в каждом человеке живут детские страхи и отголоски старых травм.

“Просто представь, что мы знаем”



В нестандартном для знойной красавицы амплуа Юлию Снигирь снял режиссер Роман Волобуев. Громкая премьера его сериала об анонимном телеграм-канале с сотнями тысяч подписчиков “Просто представь, что мы знаем” недавно прошла на платформе онлайн-кинотеатра КиноПоиск HD. Здесь Снигирь сыграла журналистку по фамилии Терлецкая, которую связывают давние отношения с главным героем сериала, идолом свободной прессы нулевых Евгением Малышевым (Евгений Стычкин). Терлецкая умна и цинична, любит травку и передвигается на инвалидном кресле: и эта деталь делает её образ ещё более элегантным. Кстати, сериал почти полностью успели снять еще до пандемии, а вот съёмки с участием Снигирь проходили уже этим летом.