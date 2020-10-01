Собянин заявил о неэффективности рекомендаций по переходу на удаленку

01.10.2020, 21:08, Новости дня

Рекомендации московских властей перевести сотрудников в режим удаленной работы не дали почти никакого эффекта, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в эфире программы «Вести» на телеканале «Россия-1».

«После того, как было рекомендовано переводить граждан на удаленную работу, к сожалению, никакого эффекта [эти рекомендации] практически не дали. Это видно по количеству передвигающихся людей в метрополитене, по девятибалльным пробкам. Ситуация сегодня, она на грани, критична, и если не остановим рост заболеваний, госпитализаций, мы будем вынуждены принимать более жесткие меры», – передает слова градоначальника ТАСС.

Напомним, московских работодателей обязали с 5 по 28 октября перевести на удаленку 30% сотрудников.

Собянин заявил, что в Москве начнут вводить санкции против предприятий, нарушающих требование о переводе части сотрудников на удаленку.