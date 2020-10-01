Путин поручил оценить объем ущерба от паводков в регионах

01.10.2020, 21:08, Новости дня

Президент РФ Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам совещания по вопросу о ликвидации последствий наводнения 2019 года в Иркутской области. Глава государства поручил до 15 октября оценить и доложить об объемах ущерба от паводков в регионах.

«Правительству РФ совместно с МЧС РФ и органами государственной власти Амурской области, Забайкальского края, Приморского края, Хабаровского края и Еврейской автономной области проанализировать ситуацию, которая сложилась на территориях данных субъектов РФ в результате паводка, произошедшего в августе 2020 года, и обеспечить (…) организацию работ по оценке ущерба, прежде всего в части жилья и имущества граждан и объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур», – говорится поручении российского лидера, опубликованном на сайте Кремля.

Доклад необходимо представить до 15 октября 2020 года, далее – раз в месяц.

Кроме того, Путин поручил выделить 100 млн рублей на кредиты для субъектов малого и среднего предпринимательства, пострадавших от наводнения в Иркутской области.

«Правительству Российской Федерации обеспечить выделение средств из федерального бюджета (…) в объеме 100 млн рублей в целях обеспечения доступными кредитными средствами субъектов малого и среднего предпринимательства, пострадавших от наводнения на территории Иркутской области, произошедшего в 2019 году», – сказано в тексте документа.

Также правительство до 15 октября должно доложить о выделении средств на восстановление жилья и объектов, пострадавших от наводнения в Иркутской области.

«Правительству РФ обеспечить выделение средств из федерального бюджета (…) в целях софинансирования в 2021–2023 годах мероприятий программы по восстановлению жилья, объектов связи, социальной, коммунальной, энергетической и транспортной инфраструктур, гидротехнических сооружений, административных зданий, поврежденных или утраченных в результате наводнения на территории Иркутской области, утвержденной распоряжением правительства Российской Федерации от 18 сентября 2019 г. № 2126-р», – сказано в тексте поручения.

Ранее Путин пообещал вновь посетить город Тулун в Иркутской области, который в 2019 году пострадал от наводнения.

Напомним, от наводнения, которое началось в Иркутской области в конце июня, сильнее всего пострадал Тулун. Погибли 26 человек, пропавшими без вести числятся четверо. За время паводка было подтоплено почти 11 тыс. жилых домов. Пострадали от наводнения более 45 тыс. человек.