 

Путин дал поручение о проведении Года Байкала в России

01.10.2020, 20:48, Новости дня

Президент РФ Владимир Путин поручил Кабмину совместно с властями Иркутской области и Бурятии проработать вопрос о проведении в РФ Года Байкала.

«Правительству Российской Федерации совместно с правительством Иркутской области и правительством Республики Бурятия проработать вопрос о проведении в Российской Федерации Года Байкала», – говорится в поручении, опубликованном на сайте Кремля.

Отмечается, что доклад должен быть представлен до 1 декабря 2020 года. Ответственными назначены премьер-министр Михаил Мишустин, глава Иркутской области Игорь Кобзев, глава Бурятии Алексей Цыденов.

Напомним, предложение о проведении Года Байкала в РФ озвучил 8 сентября занимавший на тот момент пост врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев (избран главой региона по итогам единого дня голосования 13 сентября). Путин инициативу поддержал. Глава государства подчеркивал, что «пренебрежительное отношение к природе, тем более к уникальной байкальской экосистеме, абсолютно недопустимо».



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