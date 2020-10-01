Жертва тут — Цыганов! – Личное мнение

01.10.2020, 20:30, Разное

Нормальные люди встречаются с подругами в кафе по пятницам, а я — в среду и дома.

Зачем-то включили вчера с Кристиночкой «Кровавую барыню» — обе не видели. Смотрю кино и говорю: какая же всё-таки красивая баба Юля Снигирь!

Как её угораздило попасть в лапы овулятора Цыганова? Дура. Жалко. Бедная, как же я сочувствую ей.



Фото: Соцсети

Кристиночка посмотрела на меня удивлённо и сказала: кто жертва? Вот эта? Несчастная жертва тут — Цыганов!

Чего?!

На первый взгляд всё выглядит очень понятно. У Цыганова — жена, рожающая каждый год, а тут — красивая Юля. Он бросается вслед, в общем — подлец!

Цыганов предаёт жену, устремляется за красивой женщиной, разводится. Оставляет шесть или семь детей, чтобы жить полной жизнью!

Но тут, прервав мои доказательства, Кристинка открывает Википедию и показывает мне:

Говорит, посмотри на это лицо и открытый рот Цыганова. Гайморит у него? Аденоиды? Или просто дурак?

Как такой может может быть героем-любовником? Увести кого-то, соблазнить, очаровать.

Он — жертва. Это его уводят, как телка на верёвке! Показывают сиську, говорят, что делать, а он, услышав командный голос, выполняет приказ!

Стала изучать вопрос: на момент начала половой связи Юле Снигирь исполнилось 33 года.

Муж — в далёком прошлом. Ни детей, ни котёнка. А тут — возраст Христа настал, пора рожать!

Мимо в булочную шёл Евгений Цыганов. Да, некрасивый. Зато проверенный овулятор, холостыми в тебя не выстрелит — семь детей!

Почему бы нет, могла решить Юля. Ждать, что ли, прЫнца? Так сама уже давно не принцесса, очередь желающих не стоит.

Начала копать глубже, посмотрела биографию и Леоновой. Тот же самый патерн — был брак без детей, который распался.

Чтобы не терять зазря время и не ждать красавца богатого, Ира подняла Цыганова — какой-никакой артист! И каждый год — по ребёнку.

Юля тоже быстро родила. Снимается, живёт неплохо. Цыганов не замечен в загулах в тусовке, в связях с посторонними женщинами — идеальный советский муж.

Главное, чтобы на пути в булочную, куда его пошлёт Юля, не попалась снова одинокая женщина с разбитым сердцем, которой нужен ребёнок.

А кого вы считаете жертвой тут?