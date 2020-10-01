 

Мнение: “Почему не уезжаете?”

01.10.2020, 20:25, Разное

Коллеги рассказывают.

У них Заказчик – Глава одной из московских районных Управ. Работают они на “Единую Россию” на местных муниципальных выборах. Глава – человек весьма жесткий, волевой, решительный, со слегка даже бандитскими замашками. Требует, чтобы кандидатов от “ЕР” прошло в “его” муниципальное собрание как минимум 12 человек из 15, требует лучше “мочить” конкурентов, ни перед чем не останавливаться…

– Суды? Что суды! Отмажем!

Внезапно останавливается, еще раз, как бы впервые увидев, окидывает взглядом двоих моих коллег-“пиарщиков”, сидящих у него в кабинете… И вдруг говорит, тяжело вздохнув:

– Ребята! Вот вы тут сидите – такие, видно, молодые, умные… Что вы до сих пор делаете в этой стране? Почему не уезжаете?! (2008 г.)

Источник: Размышления вольного социолога



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

06.09 / Экономика: Китай намекнул о самых страшных мерах против США

31.03 / Мнение: Слабая личность и сила

26.06 / Дочь Мадонны Лурдес Леон повторила сцену из знаменитого клипа мамы

16.09 / Магазин oMatras.ru представил рейтинг недорогих матрасов за 2019 год

21.09 / Журналист из ФРГ рассказал, на каких условиях немцы готовы простить Россию за ГДР

20.07 / Ани Лорак заинтриговала поклонников видеороликом, снятым у свадебного алтаря

17.09 / “Кинотавр-2020”: Ксения Собчак и Константин Богомолов, Федор Бондарчук и другие на показах шестого дня фестиваля

01.08 / Путин выбрал жесткий сценарий в отношении Лукашенко – политолог

07.08 / Цена Белоруссии: или мы окружаем Украину, или Украина окружает нас

06.08 / Личное: Женя, что с тобой?!

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска