Мнение: “Почему не уезжаете?”

01.10.2020, 20:25, Разное

Коллеги рассказывают.

У них Заказчик – Глава одной из московских районных Управ. Работают они на “Единую Россию” на местных муниципальных выборах. Глава – человек весьма жесткий, волевой, решительный, со слегка даже бандитскими замашками. Требует, чтобы кандидатов от “ЕР” прошло в “его” муниципальное собрание как минимум 12 человек из 15, требует лучше “мочить” конкурентов, ни перед чем не останавливаться…

– Суды? Что суды! Отмажем!

Внезапно останавливается, еще раз, как бы впервые увидев, окидывает взглядом двоих моих коллег-“пиарщиков”, сидящих у него в кабинете… И вдруг говорит, тяжело вздохнув:

– Ребята! Вот вы тут сидите – такие, видно, молодые, умные… Что вы до сих пор делаете в этой стране? Почему не уезжаете?! (2008 г.)