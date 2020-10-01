Что будет с Украиной в случае победы Байдена: депутат Рады озвучила печальный прогноз

01.10.2020, 20:23, Разное

Приход в Белый дом представителя Демократической партии станет триумфом для бывшего президента Украины Петра Порошенко и его сторонников, считает Елена Бондаренко. Об этом она заявила 1 октября на пресс-конференции.

Победа Джо Байдена станет плохой новостью для Владимира Зеленского и его окружения: его предшественник получит возможности для реванша. Более того, представитель Демпартии постарается максимально надавить на Киев и уничтожить компромат о своих коррупционных делах на Украине, уверена Бондаренко.

В целом, для Незалежной победа Байдена не принесет ничего хорошего, считает депутат. “Все беды Украины начались тогда, когда украинским вопросом занималась именно демократическая ветвь американской внешнеполитической машины”, – приводит слова Бондаренко портал “Украина.ру”.

Напомним, что в мае 2020 года в СМИ была опубликована рапись разговора Петра порошенко с Джо Байденом. Беседа произошла в 2016 году.

Байден предложил Порошенко снять с должности тогдашнего генерального прокурора, который занялся расследованием деятельности нефтегазовой компании Burisma на Украине. В этой структуре работал сын Байдена. За эту услугу он выразил готовность “рассмотреть обязательства” на миллиард долларов.

Президентские выборы в США пройдут 3 ноября. 30 сентября в штате Огайо прошли первые дебаты Джо Байдена и Дональда Трампа.

Согласно последним социологическим опросам, Джо Байден лидирует в предвыборной гонке. За него готовы отдать голоса около 50% избирателей. Дональда Трампа поддерживает 41% респондентов.