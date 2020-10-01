 

Единороссы определятся с позицией по бюджету после встречи с главой Минфина

01.10.2020, 20:23, Разное

“Позиция фракции “Единая Россия” относительно бюджета на следующую трехлетку будет сформирована по итогам встречи с министром финансов Антоном Силуановым 22 октября”, – сказал Сергей Неверов.

Он опроверг заявление вице-спикера Госдумы Сергея Гордеева на правительственном часе с участием главы Минсельхоза Дмитрия Патрушева о том, что “ЕР” выдвинет условия для голосования по бюджету. Это не отражает позицию единороссов, подчеркнул руководитель фракции.

Гордеев предложил парламентариям не голосовать за проект бюджета на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов, если финансирование госпрограммы развития села не будет увеличено.

Неверов назвал такое заявление эмоциональным. При этом парламентарии будут настаивать на полноценном финансировании программы, сказал лидер фракции “ЕР”.

“Мы будем и дальше работать с правительством над тем, чтобы изыскать возможность по полноценному финансированию этой программы”, – приводит слова Неверова ТАСС.

Напомним, что в среду, 30 сентября, правительство внесло в Госдуму проект федерального бюджета на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов. После рассмотрения профильным комитетом документы будут направлены в регионы, чтобы изучение нормативно-правовых актов началось как можно быстрее.



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