Мнение: Только бомбардировки спасут Россию

01.10.2020, 20:20, Разное

Только бомбардировки спасут Россию

Ну вот, приехал из деревни, заглянул в с утра в либеральную часть соцсетей, а там по поводу приговора Дмитриева творится какой-то АД. Из комментов защитников Дмитриева.

Лена Ужинова:

– Написать куда-нибудь, не в прокуратуру, а в международную какую-нибудь организацию. Чтоб вывезли Юрия Алексеевича на самолете…

Наверняка в процедуре суда были какие-нибудь косяки – не та дата, нету подписи… Мы можем собрать деньги и выкупить Юрия Алексеевича?

Михаил Эпштейн:

– Писать надо в такую организацию, которая может прислать бомбардировщик.

Михаил Пахнутов:

Михаил Эпштейн во… Мои мысли озвучил!! Только это и может помочь всем нам. А еще лучше эскадрилью и ковровое бомбометание.

Люди с хорошими лицами собираются бомбить Россию за приговор педофилу Дмитриеву… Нас бомбить. Другие участники дискуссии, что характерно, их не одергивают. Лепота!

https://vk.com/wall10412510_33685 – цинк

Ну что, в связи с приговором педофилу Дмитриеву парад упоротых продолжается. Сегодня услышал очередной перл от режиссера Сокурова:

"Подавляющее большинство людей в Российской Федерации не хотят думать и слышать о террористической деятельности коммунистической партии и об участии миллионов людей в этом терроризме. Я думаю в этом все, потому что все творила не коммунистическая партия, которая была где-то на поверхности, а творил народ наш русский… Миллионы соучастников."

Мне, как карелу, это вообще-то тоже обидно. Я вот просто думаю, что если кто-то в России сейчас заявит, что какой-то народ в целом "творил террористическую деятельность", то у него будут серьезные проблемы. Вплоть до 282 УК РФ. Тут же целый народ преступным объявляется!

А вот упоротому либеральному "творцу" Сокурову при нынешней власти все сойдет с рук. И плевал он на Конституцию с ее новой поправкой, что "Российская Федерация…обеспечивает защиту исторической правды".

С 3 мин. 16 сек.

https://www.svoboda.org/a/30841083.html?fbclid=IwAR0x..

"Глава МИД Чехии резко осудил ужесточение приговора российскому историку Юрию Дмитриеву. МИД Чешской Республики назвал «попыткой монополизации права толковать события и борьбой с правдой о преступлениях советского строя» обвинительный приговор, вынесенный Юрию Дмитриеву".

Тут интересен день, когда чешский министр решил это брякнуть.

Сегодня же очередная дата Мюнхенского соглашения!

Того самого, по которому цивилизованные европейские державы решили восстановить историческую справедливость. И восстановили. Хотя преступный советский строй как мог пытался Чехословакии помочь. Но потом преступный сталинский СССР при помощи местных коммуняк таки преступно восстановил эту страну и столь же преступно вернул ей отобранное.

Но раз пошла такая пьянка – не пора ли Судеты и прочую землицу отдать законным владельцам?

https://vk.com/wall10412510_33709 – цинк

Все по заветам стукача Ветрова.

Чтобы спасти Россию от большевиков – надо применить ядерное оружие.

Чтобы спасти российских педофилов разоблачающих большевиков – надо бомбить РФ.

Ну а так как большевики и были русскими, то вот уже и мотивацию подводят. Большевиков то нет, а вот русские остались. И за приговор педофилу-антисталинисту должны ответить как "соучастники сталинских преступлений". Особых отличий с диссидой 70-80х годов не наблюдается. Ну а заграница как всегда поможет осознанию и покаянию за "преступный советский строй". Гранты к процессу прилагаются.

PS. "Мемориал" должен был запрещен на территории РФ. А педофилы должны сидеть.