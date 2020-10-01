Нафтогаз заявил о рекордных запасах в ПХГ Украины

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01.10.2020, 20:08, Новости дня

Украина накопила рекордные количества газа в своих подземных хранилищах (ПХГ) – 28 млрд кубометров, – и до конца месяца они могут быть заполнены полностью, сообщил глава правления компании «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев в эфире телеканала «Украина 24».

«Сейчас в украинских хранилищах <…> рекордные 28 млрд кубометров газа. Наши ПХГ заполнены на 90%. Этого не было давно. До конца месяца заполненность может достигнуть 100%», – приводит его слова ТАСС.

1 сентября в украинских ПХГ находилось 24 млрд кубометров газа. В минувший отопительный сезон, длившийся с 1 ноября 2019 года по 26 марта 2020 года, запасы газа в ПХГ Украины снизились на 5,9 млрд кубометров – до 15,8 млрд кубометров. Всего в стране 12 подземных хранилищ «Укртрансгаза», 100% акций которого принадлежит «Нафтогазу Украины».

При этом оптовая цена на газ для населения Украины в июле выросла на 7% по сравнению с июнем, до 2,3 гривны (5,9 рубля) за кубометр.



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