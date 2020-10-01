Ереван отреагировал на заявление Путина, Трампа и Макрона по Карабаху

01.10.2020, 20:08, Новости дня

Армянская сторона ознакомилась с заявлением лидеров России, США и Франции Владимира Путина, Дональда Трампа и Эммануэля Макрона по ситуации в Нагорном Карабахе и определится с оценкой позднее, сообщила пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян.

«Мы ознакомились с заявлением, оценка будет дана позднее и не на моем уровне», – приводит ее слова РИА «Новости».

Вместе с тем она отметила, что приоритетом Еревана в процессе урегулирования является формат Минской группы ОБСЕ, и сейчас главной задачей является прекращение огня.

В четверг лидеры России, Франции и США сделали совместное заявление, в котором призвали немедленно прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе.

Позднее французский лидер Эммануэль Макрон сообщил, что вместе с Владимиром Путиным и Дональдом Трампом договорился обмениваться сведениями по Карабаху.

Новое обострение ситуации в Нагорном Карабахе произошло 27 сентября. Участники конфликта сообщали, что с обеих сторон есть потери и раненые, в том числе среди гражданских. Власти Армении ввели военное положение, объявили о мобилизации резервистов, а также ограничили выезд мужчин за пределы республики. Азербайджан решил ввести военное положение на всей территории страны.