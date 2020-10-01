 

Армения отозвала посла в Израиле

01.10.2020, 20:08, Новости дня

Ереван отзывает посла в Израиле для консультаций из-за поставок еврейским государством оружия Азербайджану, сообщила пресс-секретарь министерства иностранных дел Армении Анна Нагдалян.

«Для нас неприемлемы поставки Израилем сверхсовременного оружия Азербайджану, особенно сейчас, в условиях агрессии Азербайджана при поддержке Турции [против Карабаха]. (…) Учитывая это, МИД принял решение отозвать посла в Израиле для консультаций», – приводит ее слова РИА «Новости».

Напомним, еще в 2016 году, на фоне очередного усиления напряженности в Нагорном Карабахе, сообщалось, что Израиль поставит Азербайджану системы ПРО «Железный купол».

Новое обострение ситуации в Нагорном Карабахе произошло 27 сентября. Участники конфликта сообщали, что с обеих сторон есть потери и раненые, в том числе среди гражданских. Власти Армении ввели военное положение, объявили о мобилизации резервистов, а также ограничили выезд мужчин за пределы республики. Азербайджан решил ввести военное положение на всей территории страны.

В четверг лидеры России, Франции и США Владимир Путин, Эммануэль Макрон и Дональд Трамп сделали совместное заявление, в котором призвали немедленно прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе.



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