 

Панин опубликовал снимок с Александровой, вспоминая их «сумасшедший роман»

01.10.2020, 20:01, Разное

Алексей Панин любит привлекать к себе внимание поклонников с помощью громких заявлений и скандалов. Недавно актер опубликовал в микроблоге Instagram архивное фото с коллегой Мариной Александровой, а в комментариях отметил, что у них был «сумасшедший роман».
По словам артиста, эта фотография – «единственное, что у него осталось». При этом, Алексей Панин поставил многозначительное многоточие. Они были запечатлены во время застолья и над чем-то смеялись. После этого поста пользователи засыпали его вопросами и комментариями. Одни осуждали скандального актера за то, что он опубликовал фото с Мариной Александровой, намекнув на тень на ее репутации. Другие отметили, что в этом архивном снимке не видят ничего, что говорило бы о романтических отношениях коллег. Тем более Алексей Панин не написал прямо, что именно он имел в виду. Однако одному из фолловеров артист ответил, что у него был «сумасшедший роман» с актрисой и это ни для кого секретом не является.

Как передает издание Newinform, Марина Александрова познакомилась с Алексеем Паниным 14 лет назад. Артист признавался, что коллега сразу понравилась ему как женщина, но на тот момент она состояла в отношениях с Александром Домогаровым. При этом, знаменитость с трепетом вспоминает те дни и считает Марину Александрову талантливой артисткой.



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