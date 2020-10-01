Медики назвали микроэлементы, наносящие вред почкам

01.10.2020, 20:01, Разное

Медики рассказали о микроэлементах, способных нанести вред почкам. Нарушение работы этого органа влечет за собой интоксикацию организма, отечность, повышение артериального давления и расстройство нервной системы.

По словам специалистов, натрий является консервантом, содержащимся в полуфабрикатах или консервах. При нарушениях в работе почек излишки этого микроэлемента не выводятся, и, задерживаясь в организме, притягивают воду, что влечет за собой появление отеков и повышение давления. При распаде белка происходит образование токсичных веществ, которые почки не способны вывести, поэтому при заболеваниях органа нужно сократить количество животных белков в рационе. Сухофрукты, картофель, тыква и томаты содержат много калия, поэтому употребление таких продуктов нужно ограничить, так как избыток элемента приводит к нарушениям работы сердца и развитию аритмии.

Медики подчеркивают, при нарушениях работы почек в организме происходит задержка фосфора, что может вызвать судороги, снижение артериального давления и головокружение.