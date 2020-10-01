 

Ремейк Resident Evil 3 на ПК остался без Denuvo

01.10.2020, 20:00, Разное

Как пишет портал SteamDB, компания Capcom удалила защиту Denuvo из десктопной версии ремейка Resident Evil 3. Вместе с тем размер игрового файла уменьшился с 500 до 150 МБ.
На портале Steam убрали даже упоминание об этой технологии. Теперь у хакеров появилась возможность для взлома игры. 3 апреля состоялся выход ремейка Resident Evil на PlayStation 4, Xbox One и PC. Игра получила довольно разные отклики со стороны игроков и прессы. В течение первых трех месяцев после запуска хоррора его тираж успел составить 2,7 миллиона копий.

Кроме сюжетной кампании, состав игры включает в себя боевик Resident Evil Resistance. По словам пользователей портала CrackWatch, игра стала доступной для внешних вмешательств. Модераторы сайта подтвердили эту информацию. Сейчас Capcom создает Resident Evil Village, выход которой запланирован на 2021 год.



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