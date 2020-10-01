Мнение: Триллионный просроченный долг, как влезть в кредиты и 17 лет ипотеки за чужую квартиру

01.10.2020, 19:55, Разное

1. Пока наша экономика выбирается из кризиса, россияне продолжают неосторожно залезать в долги. Запутавшись в кредитах, некоторые принимают решение прекратить выплаты банку:

Объем просроченных свыше 90 дней долгов россиян — физических лиц — поставил рекорд с конца 2016 года. Об этом свидетельствуют данные Банка России.

За август 2020 года показатель вырос на 5,3 процента и на 1 сентября превысил 1 триллион рублей. У россиян продолжила расти доля «плохих» кредитов. К началу сентября она увеличилась на 0,2 процентного пункта и составила 5,4 процента (уровень начала 2019 года). Согласно данным регулятора, общий объем розничных кредитов за последний месяц лета вырос на 1,9 процента и составил 18,8 триллиона рублей.

https://lenta.ru/news/2020/09/29/trillion/

2. Типичная «история успеха» потребителя, живущего по принципу «я этого достоин»:

https://zen.yandex.ru/media/damavkreditah/kak-ia-vlezla-v-kredity-na-million-rublei-5f6b19c4f42d42685aa28a55

Началось всё банально и довольно давно. С одной-единственной кредитки. Где-то мне её дали, и она лежала пару месяцев нетронутая. А потом я её распаковала и купила какую-то технику. <…>

И понеслось. Что-то увидела, денег нет, а хочется. Ну почему бы не купить вот те чудные серьги и этот топик? Не порадовать себя? А потом я всё отдам. Так я её опустошила в ноль (лимит был тогда около 50 000 рублей, кажется) и стала платить минимальные платежи.

В грейс не вписалась. Пошли проценты. Из минимального платежа около 60 % шло на проценты! Больше половины платежа!!!! <…>

У меня ещё тогда был вклад даже, я пыталась копить на что-то. Полгода я промаялась с этими платежами, когда платила почти только проценты, а потом психанула, взяла деньги со вклада и закрыла кредитку. Ни кредитки, ни вклада. Но жизнь учит умных, а дураков – не всегда. Или не сразу.

Через какое-то время я и забыла, как много улетало на проценты и снова завела кредитку. Потом ещё были какие-то проекты типа “инвестиционные”, типа вложить деньги и получать бешеную прибыль. Мы понемногу баловались с друзьями, где-то отбивали вложенное, где-то всё сгорало. Такие, знаете, лохотроны, поиграть. Типа твоими деньгами управляет шибко умный мэн, покупает акции и валюту, а тебе – прибыль отсыпает. По 30-40 % в месяц. ))) Сейчас думаю об этом и даже в голове не укладывается, как мы могли в это верить. И не 15 же лет было.

Короче, тысяч 100 (кредитных!!!!!) улетело туда. Что-то вернулось, а что-то – зависло. А кредит – остался. Потом была ещё одна кредитка и отпуск. Выплатила в грейс. Потом снова отпуск и кредитка. И тут уже в грейс не уложилась. Ведь ещё надо платить кредит. <…>

И вот нужно платить по кредиту, по кредитке, а денег – нет. Пришла «гениальная мысль» – взять новый кредит на сумму, которая покроет и кредит, и кредитку и ещё останется на всякий случай. На какой случай? ) В общем, кредит одобрили. Кредит закрыла, на кредитку закинула. Остальное разлетелось. <…>

А потом хорошо помню один момент. Лето, я хочу ехать к родителям. А денег – нет. У меня кредит, кредитка и дыра в кармане. Сижу, смотрю цены на билеты и страдаю. И тут приходит смс-ка, что мне повысили кредитный лимит по кредитке. Что это? Конечно же, знак! Конечно же, а что же ещё?! Знак, что надо ехать! Сейчас вспоминаю и диву даюсь.

И вот уже большой кредит, кредитка на более крупную сумму выпотрошена в ноль. А дальше – все по нарастающей.

Если тогда остановиться, подзатянуть пояса, прекратить тратить в прежнем режиме, пустить всё на выплату долгов, включить режим экономии, катастрофы можно было бы избежать. Но нет, мы не ищем лёгких путей. <…>

Всё это привело к очень нервной обстановке в семье, я скрывала свои доходы, скрывала расходы, постоянно что-то мутила, недоговаривала, бесилась из-за каждого рубля, потраченного не туда. Тогда я уже включала режим экономии, пыталась использовать какие-то лайфхаки. Деньги улетали непонятно куда (для мужа – непонятно, для меня – всё понятно было).

Я стала больше зарабатывать. Напряжение росло. И я решилась на развод.

А дальше – все как в тумане. Мы разъехались. <…>

В августе прошлого года я решила подсчитать, сколько всего у меня долгов. Сумма меня шокировала. Более 1 миллиона 100 тысяч рублей! И это – без процентов. 5 кредиток и 3 кредита (кажется, так дело было).

И я решила выбираться. И вот – выбираюсь по сей день.

То есть деньги потрачены в основном на:

* проценты банкам

* жизнь

* ненужную ерунду

Не ипотека, не ремонт, не лечение. Просто так…

Когда я решила больше нигде не занимать и выгребаться, оказалось, что на проценты улетает более 25000 рублей в месяц!!! <…>

Вот такая вот история, друзья. Не повторяйте моих ошибок! Следите за финансами, управляйте ими и не позволяйте себе жить с закрытыми глазами и работать на банки!

3. История проблемной квартиры. Мошенники продали супружеской паре квартиру по поддельным документам, суд решил вернуть квартиру предыдущему владельцу. Такие истории происходят довольно редко, но всё же регулярно:

https://lenta.ru/news/2020/09/30/ipotekaaa/

Вячеслав и Виктория Селезневы оформили квартиру в 2017 году. Ею стала «трешка» за 1,4 миллиона рублей на вторичном рынке. Рассчитаться с банком планировали за 20 лет. Помог и материнский капитал, полученный после рождения второй дочери — с его помощью ежемесячный платеж сократился с 14 до 9 тысяч рублей.

Однако через полгода после новоселья к Селезневым пришел участковый и заявил, что нашелся настоящий владелец квартиры. Еще через полгода пришло письмо из суда, где утверждалось, что хозяином является пенсионер, который 20 лет назад переехал из Братска в Подмосковье.

Тогда пожилой мужчина оставил присматривать за недвижимостью своих родственников, а когда те тоже решили переехать, оставили ключи соседке на всякий случай. Она впустила пожить в квартиру своего племянника, по другой информации, внука. Тот сделал поддельные паспорт и свидетельство о смерти пенсионера, а также фальшивую дарственную на самого себя — якобы он внук, а дед подарил ему свое жилье.

Потом мошенник продал квартиру женщине, у которой через три месяца и приобрела жилье семья Селезневых. Домовая книга свидетельствует о том, что все предыдущие владельцы выписаны, но из суда пришли документы, подтверждающие, что пенсионер и по нынешний день является законным собственником. Мужчина зашел на сайт Росреестра и увидел, что квартира зарегистрирована на других людей, и подал заявление в прокуратуру.

«Прошло уже 9-10 судов. Мы их проиграли. Суд встает на защиту пенсионера — квартира его. А 23 сентября к нам пришли судебные приставы и дали пять дней на освобождение жилплощади. При этом от ипотеки нас, конечно, никто не освобождает, а платить еще целых 17 лет», — сказал Вячеслав Селезнев. На данный момент семья переехала в съемную квартиру и пытается отстоять свое право на жилье.

Я уже писал об этой проблеме и о самом прямом способе её решения. Нужно вводить в России нормальное титульное страхование, — не такое, как сейчас, а работающее. Идея в том, чтобы за сделки с квартирами полностью отвечала или страховая компания, или нотариус. Кто-то оспорил сделку по суду, квартиру отобрали у добросовестных покупателей? Страховая или нотариус полностью компенсируют убытки.